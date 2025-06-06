Дмитрий Медведев с помощью ИИ «перевел» отрывок из повести Гоголя на язык зумеров

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил жителей страны с Днем русского языка и представил «переведенный» с помощью искусственного интеллекта фрагмент повести Николая Гоголя «Страшная месть» из «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Об этом политик написал на своей странице во «ВКонтакте».

Медведев представил оригинальную версию отрывка: «Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы полные воды свои. Ни зашелохнет; ни прогремит. Глядишь и не знаешь, идет или не идет его величавая ширина, и чудится, будто весь вылит он из стекла, и будто голубая зеркальная дорога, без меры в ширину, без конца в длину, реет и вьется по зеленому миру… Любо тогда и жаркому солнцу оглядеться с вышины и погрузить лучи в холод стеклянных вод и прибережным лесам ярко отсветиться в водах… В середину же Днепра они не смеют глянуть: никто, кроме солнца и голубого неба, не глядит в него. Редкая птица долетит до середины Днепра! Пышный! ему нет равной реки в мире…».

Политик попросил искусственный интеллект «перевести» отрывок на язык зумеров. Вот, что получилось: «Днепр — краш, когда не в аффекте! Люто качает свои полные воды через леса и горы, даже не шелохнется — на расслабоне. Солнце сверху такой: «Вау!» — и пуляет лучи в холодные воды, а деревья у берега, как подписота, толпятся, смотрят в воду и киннят Днепр. Но до середины Днепра никто не чекнит — туда долетит разве что редкий стример на дроне… А ночью? Полный вайб!».

Накануне президент России Владимир Путин провел заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. В частности, глава государства предложил запустить программу «Детская книжная карта» для дошкольников.