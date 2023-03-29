Экс-гендиректор Sunlight возглавил направление e-commerce «М.Видео-Эльдорадо»

Дмитрий Лазарев назначен директором по электронной коммерции и цифровому опыту клиента группы «М.Видео-Эльдорадо». Он сфокусируется на совершенствовании сервисов и инструментов для покупателей в онлайн-канале, увеличении эффективности их привлечения и удержания, а также поиске новых точек роста цифрового направления, сообщили Sostav в группе.

С 2015 года по февраль 2023 года Лазарев занимал должности директора по электронной коммерции, директора по ИТ и операциям, а также генерального директора в ювелирной розничной сети Sunlight.

В должности главы e-commerce Лазарев будет напрямую подчиняться директору по маркетингу и цифровому опыту клиента «М.Видео-Эльдорадо» Василию Большакову.

Как пояснили в компании, среди ключевых задач Лазарева — развитие инфраструктуры и возможностей электронной коммерции в рамках гибридной бизнес-модели группы, в особенности мобильного направления, организация персонализированного взаимодействия и увеличение лояльности цифровых покупателей, а также повышение качества работы с маркетинговым инвентарём.

Лазарев более 10 лет работает в электронной коммерции. Он начинал карьеру на позиции аналитика в компании Data Insight. С 2012 по 2015 год Лазарев был директором по бизнес-развитию интернет-магазина «Сотмаркет».