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18+
04.04.2025 в 18:47

Задержан глава «Благо Инвест» Дмитрий Фосман

Следствие ходатайствовало об аресте предпринимателя по делу о мошенничестве

Сотрудники правоохранительных органов задержали гендиректора петербургской компании «Благо Инвест» Дмитрия Фосмана по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом пишет РБК.

В группе компаний «Благо», в которую входит «Благо Инвест», заявили, что не располагают детальной информацией о причинах случившегося и предъявленном обвинении.

ГК «Благо» была основана Аркадием Фосманом (старший брат Дмитрия Фосмана) и занимается производством подсолнечного масла в России (бренды «Благо», «Дары Кубани», Almador).

Группа компаний насчитывает семь заводов. В 2023 году выручка ГК достигла 53,3 млрд руб., а чистая прибыль составила 427,4 млн руб. Управляет компаниями, входящими в группу, УК «Благо».

Дмитрий Фосман работает в ГК «Благо» с 2005 года, возглавляет «Благо Инвест» с 2022 года. Telegram-канал ГК называл Дмитрия собственником группы компаний «Благо».

Аркадий Фосман умер в октябре прошлого года, его отец Валерий Фосман ушел из жизни через несколько дней после смерти сына.

Дмитрий Фосман
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