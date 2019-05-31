Дмитрий Чудовский возглавит отдел маркетинга компании Bidease

Ранее Дмитрий 3 года занимался маркетингом агентства Zorka.Mobi. За это время компания прошла путь от стартапа до одного из глобальных лидеров рынка app и influencer маркетинга.

По результатам 2018 года стал победителем номинации на лучшего директора по маркетингу в рамках национальной премии бизнес-коммуникаций, которая прошла в апреле этого года.

В должность Дмитрий вступит уже 3го июня.

Bidease — мобильная DSP, которая решает задачи по привлечению и возврату пользователей, а также помогает повысить узнаваемость брендов.