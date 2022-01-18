«Дикси» проводит запрос цен на создание креативных материалов

ГК «Дикси» проводит процедуру по сбору коммерческих предложений на услуги по разработке креативных материалов для бренда «Дикси», следует из документации, опубликованной на торговой платформе «Сбербанк-АСТ». Коммерческое предложение можно направить до 24 января.

Потенциальным подрядчикам необходимо указать в нём стоимость своих услуг по разработке креативных идей для наружной рекламы, вирусных роликов, проведению фотосессий, созданию дизайна и вёрстке плакатов, стикеров, стопперов и других материалов. К рассмотрению принимаются заявки, заполненные строго по всем лотам, говорится в документации.

Среди требований к агентствам — не менее трёх лет подтверждённого опыта оказания услуг в сфере разработки креативных материалов для крупных ритейлов и производителей, а также отсутствие контрактов с конкурентами сети.