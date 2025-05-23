Digital Twiga стало новым диджитал-партнером «ОТП Банка»

Агентство Digital Twiga выиграло масштабный тендер и стало официальным партнером АО «ОТП Банк» по продвижению розничных и корпоративных продуктов. Контракт заключен на три года. Об этом Sostav сообщили в агентстве.

В зоне ответственности агентства — помощь в разработке и реализация диджитал-стратегии по привлечению клиентов через онлайн-каналы, усиление команды банка. В рамках сотрудничества перед агентством поставлены амбициозные задачи: совместно с ОТП Банком усилить присутствие бренда в диджитал-среде, запускать эффективные performance-кампании и системно поддерживать рост ключевых бизнес-метрик банка.