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23.05.2025 в 12:50

Digital Twiga стало новым диджитал-партнером «ОТП Банка»

Договор подписан сроком на три года

Агентство Digital Twiga выиграло масштабный тендер и стало официальным партнером АО «ОТП Банк» по продвижению розничных и корпоративных продуктов. Контракт заключен на три года. Об этом Sostav сообщили в агентстве.

В зоне ответственности агентства — помощь в разработке и реализация диджитал-стратегии по привлечению клиентов через онлайн-каналы, усиление команды банка. В рамках сотрудничества перед агентством поставлены амбициозные задачи: совместно с ОТП Банком усилить присутствие бренда в диджитал-среде, запускать эффективные performance-кампании и системно поддерживать рост ключевых бизнес-метрик банка.

Юрий Савчук, руководитель отдела performance marketing АО «ОТП Банк»:

Процедура тендера была сложной и многоэтапной — мы искали партнера с глубокой экспертизой и стратегическим видением. Digital Twiga полностью соответствует нашим ожиданиям. Уверен, нас ждет продуктивное и долгосрочное сотрудничество, которое будет способствовать достижению высокого совместного результата.

ОТП Банк DIGITAL TWIGA
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