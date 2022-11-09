Кейс «Эверест» и videoMixer: как прогноз погоды на ТВ привлекает локальных рекламодателей

Сейлз-хаус ЭВЕРЕСТ и диджитал-продакшн videoMixer запустили на ТВ региональный прогноз погоды, который предваряется спонсорской заставкой. Как реализовать такой продукт, наладить процесс создания роликов и собирать данные для каждого региона, креаторы рассказали Sostav.

Задача

Изменения, произошедшие в медиарекламной индустрии в 2022 году, коснулись всех участников рынка и поставили перед ними новые вызовы. Остановка рекламных инвестиций крупных иностранных брендов, которые являлись многолетними партнерами и ключевыми клиентами «Эверест», повлекли за собой потребность в перестройке и поиске новых клиентов.

Решение

Региональный прогноз погоды, который предваряется спонсорской заставкой — это недорогое размещение на ТВ с таргетингом по регионам, направленное на решение задач локальных рекламодателей и делающее спонсорство доступным для небольших клиентов. Общий хронометраж формата составляет 30 секунд, из которых 5 - анонс, 10 — спонсорский ролик и следующие 15 секунд — прогноз погоды. Для каждого региона выгружаются индивидуальные данные, которые обновляются каждый день.

Петр Митюшкин, директор по рекламным продуктам «Эверест»: Спонсорство регионального прогноза погоды — не просто новая доступная опция для локальных брендов, решающая бизнес-задачи как каналов, так и клиентов. Это еще и востребованный зрителем инфопродукт. Для нас важно создавать технологии, которые будут закрывать потребности как бизнеса, так и потребителя.

Реализация

В рамках проекта команда videoMixer разработала новый программный инструмент — парсер, который автоматически формирует информацию о прогнозе погоды из метеорологических сервисов в ежедневном режиме. На основе данных из парсера и исходников, ролики собираются в программе по масс-рендеру videoMixer.

Командой был налажен автоматический процесс создания роликов телевизионного качества, ежедневно передающихся на сервер в готовом виде в соответствии со всеми техническими требованиями для ТВ. Ежедневно агентство videoMixer предоставляет 54 ролика с актуальным прогнозом погоды для 27 городов. Исходники роликов от телеканалов адаптируются под визуальные требования и текущие задачи. Так в программе по масс-рендеру автоматически меняются не только погодные значения и текст, но и графические элементы, например, погодные иконки.

Применение динамического формирования роликов в телевизионной среде повышает гибкость и снижает стоимость создания аудиовизуальных программ, что делает формат более доступным для малого и среднего бизнеса.

Юрий Пастухов, коммерческий директор videoMixer: Технология автоматического создания роликов ускоряет производство в 10 раз, оптимизируя финансовые и человеческие ресурсы. Применяя её в ТВ, мы повышаем эффективность рекламы.

Ежедневный процесс создания 54 роликов занимает меньше часа. При использовании ручного труда на сбор такого количества уходило бы несколько дней — погодные данные могли бы измениться и потерять актуальность, не говоря уже о сроках сдачи роликов на ТВ. Благодаря технологии масс-рендера videoMixer, при малейших изменениях данных о погоде, информация своевременно обновляется и в сжатые сроки актуализируется в роликах.

Результат

Суммарно за период работы videoMixer предоставляет более 2000 роликов с прогнозом погоды для телеканалов «СТС» и « Dомашний ».