«Детский мир» сократил расходы на маркетинг на 7,9% в первом полугодии

«Детский мир» выпустил финансовый отчет за первое полугодие и второй квартал 2021 года. По результатам полугодия компания сократила свои расходы на маркетинг на 7,9% — с 427 млн руб. прошлого года до 393 млн руб. этого года, а по итогам второго квартала — увеличила на 14,4% год к году, со 168 млн руб. до 192 млн руб., сообщается в отчете (есть в распоряжении Sostav).

Выручка компании за второй квартал увеличилась на 29,6%, до 37,4 млрд руб., а за первое полугодие — на 22%, до 73,1 млрд руб. Общий объем продаж вырос на 23,6% и составил 81,5 млрд руб. (с НДС) за полугодие и 41,9 млрд руб. (рост на 32,2%) за квартал.

Во втором квартале онлайн-продажи продолжили расти за счет увеличения конверсии и объема интернет-трафика. Компания зафиксировала около 136 млн посещений веб-сайта и мобильного приложения, увеличив количество онлайн-заказов на 38,4% до 8 млн, а в первом полугодии — на 60,4%, что составило 15,4 млн заказов.

Скорректированная EBITDA за второй квартал выросла на 24,2% до 4,4 млрд руб. EBITDA составила 5,5 млрд руб. (рост на 55,3% год к году). За первое полугодие скорректированная EBITDA выросла на 29,3% до 7,5 млрд руб., EBITDA составила 8,3 млрд руб. (рост на 52,4% год к году).

Скорректированная прибыль за квартал составила 2,8 млрд руб., прибыль достигла 3,9 млрд руб. Скорректированная прибыль за полугодие составила 4,3 млрд руб., прибыль — 5,2 млрд руб. Прибыль составила 7,4% от выручки за квартал и 7,3% за полугодие — в прошлом году этот показатель был 4,8% и 2,7% соответственно.

Общий объем онлайн-продаж группы за полугодие вырос на 43% и в денежном исчислении превысил 22,5 млрд руб., а за второй квартал показатель поднялся на 20,6%, достигнув почти 11,7 млрд руб.

Мария Давыдова, генеральный директор ПАО «Детский мир»: Компания продолжает показывать сильные результаты как онлайн-, так и офлайн-бизнеса. Наш ключевой стратегический приоритет — дальнейшая консолидация рынка детских товаров за счет цифровизации продаж, расширения ассортимента собственных брендов и маркетплейса, улучшения клиентского опыта, запуска новых сервисов, а также усиления логистической и розничной инфраструктуры. Мы продолжим трансформацию Компании в ведущего мультивертикального цифрового ритейлера, увеличивая присутствие в общих расходах россиян. Для реализации амбициозных задач мы усилили команду топ-менеджмента экспертами с релевантным опытом цифровизации ритейла и внедрения передовых решений.

В начале августа «Детский мир» объявил об изменениях в составе руководства. На пост финансового директора и члена правления с 16 августа 2021 года назначен Андрей Спивак. Также на должность операционного директора и члена правления компании назначен Сергей Ли.