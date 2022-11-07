«Детский мир» станет частной компанией

Совет директоров ритейлера детских товаров «Детский мир» обсудит вопрос о реорганизации в частную компанию — из ПАО в ООО. Поэтапная трансформация компании в частный бизнес предполагает продажу акций ПАО для акционеров, не перешедших в ООО. Об этом Sostav сообщили в «Детском мире».

В будущем юридическое лицо ПАО «Детский мир» может быть ликвидировано, говорится в сообщении.

Среди причин для начала реорганизации «Детского мира» в компании назвали «регулярные изменения в российском законодательстве, которые могут ограничить доступ ПАО к фондовому рынку».

«Кроме того, с учётом общего критического взгляда на российский фондовый рынок со стороны западных регуляторов, ряд инвесторов испытывает трудности с голосованием на общих собраниях акционеров, что может блокировать принятие критически важных решений для деятельности компании», — указано в сообщении ритейлера.

В компании отметили, что доля акций «Детского мира», находящихся в свободном обращении, составляет 60%. При этом значительную долю в уставном капитале организации занимают зарубежные инвестиционные фонды.

В сентябре специализирующиеся на продаже товаров для детей ритейлеры стали фиксировать снижение посещаемости торговых точек и изменение поведенческой модели покупателей. В преддверии 1 сентября поток посетителей в российских ТЦ был на 15−17% ниже, чем в 2019 году.