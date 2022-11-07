Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Wunder Digital
ADSUP.ME
Aff1.ru — партнерские программы и digital-маркетинг

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
[email protected]sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
07.11.2022 в 14:55

«Детский мир» станет частной компанией

Совет директоров ритейлера планирует поэтапную реорганизации в частное юрлицо

Совет директоров ритейлера детских товаров «Детский мир» обсудит вопрос о реорганизации в частную компанию — из ПАО в ООО. Поэтапная трансформация компании в частный бизнес предполагает продажу акций ПАО для акционеров, не перешедших в ООО. Об этом Sostav сообщили в «Детском мире».

В будущем юридическое лицо ПАО «Детский мир» может быть ликвидировано, говорится в сообщении.

Среди причин для начала реорганизации «Детского мира» в компании назвали «регулярные изменения в российском законодательстве, которые могут ограничить доступ ПАО к фондовому рынку».

«Кроме того, с учётом общего критического взгляда на российский фондовый рынок со стороны западных регуляторов, ряд инвесторов испытывает трудности с голосованием на общих собраниях акционеров, что может блокировать принятие критически важных решений для деятельности компании», — указано в сообщении ритейлера.

В компании отметили, что доля акций «Детского мира», находящихся в свободном обращении, составляет 60%. При этом значительную долю в уставном капитале организации занимают зарубежные инвестиционные фонды.

В сентябре специализирующиеся на продаже товаров для детей ритейлеры стали фиксировать снижение посещаемости торговых точек и изменение поведенческой модели покупателей. В преддверии 1 сентября поток посетителей в российских ТЦ был на 15−17% ниже, чем в 2019 году.

Детский мир
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Финансы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.