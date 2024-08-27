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18+
27.08.2024 в 14:40

Depot проведет в Нижнем Новгороде митап By The Way

Мероприятие заинтересует не только сотрудников агентств, но и всех, кто когда-либо размышлял о брендинге

15 сентября в нижегородском пространстве «Маяк» команда Depot проведет митап By The Way — день лекций и интенсивов, направленных на вдохновение и развитие бизнеса. Мероприятие будет интересно не только сотрудникам агентств — креативщикам, маркетологам, пиарщикам и специалистам по диджиталу, но и всем, кто хотя бы раз задумывался о брендинге.

Эксперты Depot поделятся секретами создания успешных стратегий и визуально-вербальных коммуникаций, а также погрузят участников в агентские процессы. Программа мероприятия включает:

  • Лекции от лидеров индустрии
  • Чек-листы по созданию успешного бренда
  • Воркшопы и практикумы по стратегии, дизайну, неймингу и диджиталу
  • Разбор кейсов участников
  • Нетворкинг с более чем 200 профессионалами

Кроме того, посетителей ждут кофе-брейки, фирменный мерч и другие приятные бонусы.

Подробнее узнать о таймлайне и подать форму для регистрации можно на сайте мероприятия.

Depot By The Way
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