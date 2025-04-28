«Базис» стал титульным спонсором робототехнической команды «Атом»

Разработчик инфраструктурного программного обеспечения — компания «Базис» — объявил о партнерстве с московской робототехнической командой «Атом». В рамках сотрудничества «Базис» стал титульным спонсором команды, которая занимает лидирующие позиции на международном чемпионате «Битва роботов». Основная цель партнерства — «развитие инженерных компетенций в России и укрепление связей бренда с высокотехнологичными дисциплинами». Об этом Sostav сообщили в пресс-службе компании.

Айдентика «Базиса» будет интегрирована в визуальный стиль команды и нанесена на ее робота, а также присутствовать на всех этапах чемпионата. «Атом» займется продвижением бренда «Базис» в социальных сетях, на профильных мероприятиях и в медиа. Важный этап сотрудничества — участие в чемпионате «Битва роботов» как в международной витрине российских инженерных и ИТ-разработок.

Давид Мартиросов, генеральный директор «Базиса»: Инженерия, современные технологии на стыке с наукой и развитие российского ПО — все это находится в центре внимания «Базиса». Сотрудничество с командой «Атом» — логичное продолжение нашей стратегии поддержки перспективных инициатив и молодых специалистов. Мы верим, что вместе сможем не только добиться побед на арене, но и вдохновить новое поколение инженеров, показать силу российской инженерной школы и ИТ.

Команда «Атом» состоит из инженеров-конструкторов, схемотехников, дизайнеров и пилотов. Робот команды, который весит 110 килограммов, оснащен высокоскоростным спиннером, бронекорпусом и авторскими скоростными приводами. По итогам «Битвы роботов-2024» «Атом» вошел в топ-5 сильнейших команд.

Максим Зенкин, капитан команды «Атом»: У нас серьезные амбиции — мы хотим стать сильнейшей командой чемпионата. Поэтому при выборе партнера для нас было важно, чтобы это была не просто технологическая компания, а бренд с сопоставимыми целями и азартом. «Базис» уже признан лидером своего рынка и уверенно укрепляет свои позиции в других сегментах ИТ. Это делает нас настоящими союзниками в деле популяризации инженерного дела и российского программного обеспечения.

Чемпионат «Битва роботов» проходит в России с 2015 года, а с 2023-го имеет международный статус. Соревнования собирают десятки тысяч зрителей — в 2024 году участие приняли 96 команд из восьми стран. Общее количество зрителей превысило 24 млн человек.