Depot представило новый логотип курортов Краснодарского края

Креаторы агентства Depot обновили логотип и айдентику бренда курортов Краснодарского края — презентация фирменных символов состоялась сегодня, 8 сентября, на Международном форуме-выставке по туризму «Отдых» в ЦВК «Экспоцентр». Соглашение о сотрудничестве с администрацией региона было подписано в марте этого года.

Текущий логотип курортов не обновляли 20 лет — он работал только на аудиторию любителей пляжного отдыха, отметили Sostav в брендинговом агентстве.

Задача нового геопозиционирования — транслировать всесезонность и круглогодичность туризма различных направлений (активный, гастрономический, исторический и рекреационный). Эту идею отразил слоган «Жарко круглый год».

С помощью новой яркой айдентики пользователям напомнят, что на курортах Краснодарского края «жарко» и вкусно круглый год.

Семён Шатыло, креативный директор Depot: В процессе работы мы предприняли попытку найти символ региона среди его культурных и природных достопримечательностей. Но мы поняли, что в регионе их так много, что невозможно выбрать один. Поэтому команда агентства разработала фирменный абстрактный символ — некую солярную, природную форму, транслирующую возможность отдыха круглый год, получения новых эмоций от туризма, движение, гибкость. В цветовой схеме баланс между холодным и теплым отразили в виде сложного градиентного перехода.

В Depot подчеркнули, что новый визуал предназначен не только для конечного потребителя — у него есть потенциал вести деловые коммуникации с бизнесом, инвесторами и государством. Курорты Краснодарского края — это метабренд, объединяющий другие территориальные бренды региона и коммерческие туристические точки притяжения.

По итогам выставки «Отдых» обновленный стенд курортов Краснодарского края был признан лучшим.