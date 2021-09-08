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18+
08.09.2021 в 17:40

Depot представило новый логотип курортов Краснодарского края

В основе айдентики бренда – идея круглогодичного отдыха и потенциал для деловых коммуникаций

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Креаторы агентства Depot обновили логотип и айдентику бренда курортов Краснодарского края — презентация фирменных символов состоялась сегодня, 8 сентября, на Международном форуме-выставке по туризму «Отдых» в ЦВК «Экспоцентр». Соглашение о сотрудничестве с администрацией региона было подписано в марте этого года.

Текущий логотип курортов не обновляли 20 лет — он работал только на аудиторию любителей пляжного отдыха, отметили Sostav в брендинговом агентстве.

Задача нового геопозиционирования — транслировать всесезонность и круглогодичность туризма различных направлений (активный, гастрономический, исторический и рекреационный). Эту идею отразил слоган «Жарко круглый год».

С помощью новой яркой айдентики пользователям напомнят, что на курортах Краснодарского края «жарко» и вкусно круглый год.

Семён Шатыло, креативный директор Depot:

В процессе работы мы предприняли попытку найти символ региона среди его культурных и природных достопримечательностей. Но мы поняли, что в регионе их так много, что невозможно выбрать один. Поэтому команда агентства разработала фирменный абстрактный символ — некую солярную, природную форму, транслирующую возможность отдыха круглый год, получения новых эмоций от туризма, движение, гибкость.

В цветовой схеме баланс между холодным и теплым отразили в виде сложного градиентного перехода.

В Depot подчеркнули, что новый визуал предназначен не только для конечного потребителя — у него есть потенциал вести деловые коммуникации с бизнесом, инвесторами и государством. Курорты Краснодарского края — это метабренд, объединяющий другие территориальные бренды региона и коммерческие туристические точки притяжения.

По итогам выставки «Отдых» обновленный стенд курортов Краснодарского края был признан лучшим.

Depot
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