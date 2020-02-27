Брянский молочный комбинат попал в рейтинг лучших брендов по версии Forbes

Новый бренд молочных продуктов от Брянского молочного комбината (БМК) совсем недавно стал знаменит по всей стране. Он «летает» на рейсах «Аэрофлота» и других федеральных авиаперевозчиков, представлен в ресторанах и кофейнях. Приобрести БМК можно в 22 тыс. торговых точках в 37 городах России.

Дизайн упаковки и сам бренд создала команда Depot branding agency. Из нескольких вариантов креаторы остановились на минималистичном с белой упаковкой. Для каждой позиции в линейке был выбран собственный цвет и текстовый блок. Никаких коров, лугов, полей — лишь надпись с наименованием того или иного продукта.

Согласованный дизайн команда БМК первым делом показала Tetra Pak, которая занималась разработкой макета упаковки для бренда. «Они были немного в шоке: не понимали, что это, зачем это нужно и кто это придумал», — вспоминает генеральный директор предприятия Алексей Рябцев. Но после выхода продукта на реальные полки сомнения исчезли.

Спустя несколько месяцев БМК стал продаваться через дистрибьютеров по всей России, а вскоре появился в федеральных сетях «Магнит», «Дикси», «Лента», METRO, «Карусель».

Прогнозируемая выручка за 2019 год должна была составить 4,2 млрд руб. (из них 1,2 млрд руб. — под новым брендом). Эксперты рынка высоко оценили БМК и он вошел в рейтинг лучших брендов Forbes.

Ирина Липская, директор по развитию ультрапастеризованного молока Брянского молочного комбината: Мы с уверенностью можем сказать, что бренд БМК известен по всей России и в Казахстане. Безусловно, этому результату способствовали несколько процессов: сильная дистрибьюция, высокое качество, сервис, статья и наша победа в рейтинге брендов 2019 года по версии Forbes.

За последние два месяца бренд усилил работу с ассортиментным портфелем. Было выпущено несколько новинок, к запуску готовится низколактозное молоко. Расширение выпускаемых позиций в бренде БМК во многом обусловлено публикацией в Forbes, поскольку, как уверяет команда комбината, в соответствии с заявленным статусом необходимо наращивать темпы развития в геометрической прогрессии.

Ирина Липская, директор по развитию ультрапастеризованного молока Брянского молочного комбината: Безусловно, победа в рейтинге брендов БМК в Forbes — серьезная командная работа. К успеху причастны не только сотрудники комбината, но и наши поставщики, партнеры, клиенты и потребители. После выпуска журнала мы поздравляли всех, особую благодарность выражали нашим клиентам, так как один из показателей, по которому определялся победитель, — представленность в торговых точках. На момент декабря их было около 22 тыс., и это заслуга большого количества людей.

Директор по стратегии Depot branding agency Фархад Кучкаров пояснил, как, по его мнению, эксперты рейтинга Forbes отбирают и оценивают лучшие бренды. На его взгляд, в рейтинге оказываются исключительно те бренды, которые представляют из себя симбиоз нестандартных решений и финансовой эффективности.