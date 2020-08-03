DEPARTÁMENT, «Подъежики» и Electronic Mushroom научат продюсировать онлайн-мероприятия

12−29 августа в Zoom снова стартует образовательный курс «Продюсер онлайн-мероприятий». Топовые российские ивент-агентства разработали прогрессивную программу, чтобы каждый смог быстро и качественно овладеть тонкостями самой трендовой профессии в ивент-индустрии. Обучение проходит в формате прямого эфира, в контакте с каждым преподавателем. Курс покажет, почему будущее за гибридными мероприятиями, и даст практическую и теоретическую базу для создания инновационных кейсов. ⠀

О чем будем говорить на курсе

бизнес-сценарии 2020−2021;

тенденции развития рынка онлайн-ивентов — форматы, инструменты и подводные камни;

технологичное оснащение мероприятий — выбор платформ, подрядчиков и практическая отработка каждого шага;

креатив онлайн-мероприятий — современные механики по созданию идей в реальном времени;

режиссура онлайн-мероприятий;

проектные риски — проведем онлайн-события через CJM клиента;

мультимедийные технологии для онлайн-мероприятий.

Курс вновь представляет звездный преподавательский состав, который довел программу курса до совершенства. Для курса 3.0 мы собрали самые актуальные теоретические знания, практические кейсы и сделали реальный срез клиентского рынка, который поможет посмотреть на профессию со стороны клиента, чтобы лучше понимать его потребности и критерии качества.

Спикеры

Павел Недостоев — партнер DEPARTÁMENT, декан факультета ивент-маркетинг школы MACS;

Сергей Горбачев — СEO и партнер агентства стратегических событий «Подъежики», создатель блокбастера «11 секунд»;

Юлия Сигунова — партнер DEPARTÁMENT, ивент-гуру;

Петр Иванов — креативный директор и партнер DEPARTÁMENT;

Софья Герштейн — партнер DEPARTÁMENT, директор по организации мероприятий, преподаватель MACS;

Алена Манченко — Event Director Electronic Mushroom, режиссёр онлайн- и офлайн-мероприятий SovaStudio, режиссёр масштабных киберспортивных турниров в России;

Евгений Николаев — Event tech producer, агентство стратегических событий «Подъёжики»;

Евгений Степанов — мультимедиа-эксперт, директор по развитию dreamlaser, преподаватель MACS, автор блога и канала multimedia world;

Мария Косарева — директор по маркетингу Infiniti, преподаватель школы MACS;

Анастасия Ярынич — лидер проекта First Talk, Cбербанк.

Важность экспертизы гибридных мероприятий очевидна, поэтому курс будет полезен каждому, кто видит в себе организаторские способности и готов развиваться в творческой среде или уже состоялся преимущественно в офлайн-формате и хочет расширить свои возможности.

После окончания пилотного курса участники — эксперты в своих специальностях — давали обратную связь, которая помогла доработать программу обучения и сделать по-настоящему новый, единственный в своем роде гид по свежей популярной специальности.

Марина Маслина, руководитель направления специальных проектов, «Альфа-банк»: Организаторы и преподаватели проделали гигантскую работу, объединили опыт и экспертизу, собрали и поделились с нами максимально нужной информацией. Я получила столько необходимых ресурсов для моей работы, столько знаний, сколько одному человеку в такие сжатые сроки найти просто нереально!

Наталия Богородицкая, менеджер маркетинговых проектов PREDICT, Mail.ru Group: Предлагаемый контент, знания и навыки уникальны и крайне актуальны на сегодняшний день. При фактически полном отсутствии опытных специалистов в данной области этот контент — бриллиант редкой огранки.

Михаил Жиленков, режиссер, руководитель режиссерско-постановочной группы Inmomentum production: Курс хорошо структурирован. Он, с одной стороны, дал много конкретных практических знаний, а с другой — здорово зарядил и мотивировал.

Анна Мухина, исполнительный директор SCM Event: Курс уникален именно тем, что ты можешь после каждого занятия, выйдя из Zoom, закрыв ноутбук, применить знания на практике. Курс мотивирует, ты видишь, что все учатся делать мероприятия в режиме «здесь и сейчас», и это ценно!