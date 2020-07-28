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28.07.2020 в 14:40

Dentsu выводит на российский рынок «дочку» DEEP для развития деловых связей в Евразии

Совместное предприятие Dentsu Group Inc. и OKS Group возглавил Михаил Вощинский

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Dentsu Group Inc. создала дочернюю компанию Dentsu Entertainment Eurasia Partners (DEEP) для развития деловых связей в Евразии. Об этом Sostav рассказали в группе.

Цель японского холдинга — расширить экосистему на местном рынке за рамками рекламы, говорят в группе. DEEP — совместное предприятие Dentsu Group Inc. и OKS Group. Его возглавил Михаил Вощинский, партнер OKS Group.

DEEP может выступать партнером для любых японско-российских деловых связей и культурного обмена, поясняют в Dentsu. В начале своего развития DEEP сосредоточится на поиске бизнес-возможностей в сегментах контента и развлечений, а также B2B технологий: в частности, в развивающихся ритейле и trade tech, которые растут даже на фоне экономической ситуации, вызванной COVID-19.

На первом этапе DEEP адаптирует и монетизирует собственную и партнерскую библиотеки контента; компания также займется поиском умных решений в области развлечений и по всей цепочке взаимодействия потребителя с продуктом в каналах продаж.

DEEP готов стать партнером для игроков, которые выстраивают собственные экосистемы или вносят вклад в развитие конкретных индустрий. В ближайшее время в компании обещают рассказать о первом сотрудничестве в направлении B2B технологий — со Skolkovo Ventures.

Казуясу Сузуки, бизнес-продюсер Dentsu Group Inc.:

Dentsu — это глобальный бизнес, который большое внимание уделяет диверсификации, и мы намерены усилить эту составляющую с помощью нашей новой дочерней компании. Вместе с DEEP мы планируем расширить экосистему Dentsu Group в России за рамками маркетинговых услуг, предлагаемых Dentsu Aegis Network.

Михаил Вощинский, главный исполнительный директор и куратор проекта DEEP:

DEEP задумывается как компания-партнер, которая помогает через свою экспертизу или инвестиции развивать или создавать с нуля решения, необходимые индустриям и отдельным экосистемам, где Dentsu Group имеет собственные бизнес-вертикали.

DEEP будет сторонником гибкого подхода, позволяющего объединять опытных и состоявшихся профессионалов топового уровня в соответствующем сегменте рынка.

Новая компания работает по трем основным направлениям: контент и развлечения (управление правами, производство контента для различных медиаплатформ и т. д.); решения и умные технологии в B2B сегментах; развитие российско-японских бизнес-отношений, в том числе помощь и консультирование японских производителей по выходу на российский рынок.

Dentsu Михаил Вощинский deep OKS Group
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