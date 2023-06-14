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14.06.2023 в 15:05

Сооснователь языковой школы Skyeng Денис Сметнёв покинул компанию

Он планирует развивать маркетинговое агентство uForce

Сооснователь языковой школы Skyeng Денис Сметнёв ушёл из компании, сообщает Forbes. Предприниматель занимал должность коммерческого директора и отвечал за международное развитие Skyeng. В компании заявили изданию, что сделка была нефинансовой — Сметнёв остался акционером школы, его доля в бизнесе не изменилась. Её размер Сметнёв не раскрыл.

После ухода из Skyeng предприниматель сфокусируется на развитии стороннего проекта — маркетингового агентства uForce, которое запускалось как бизнес-юнит Skyeng. С 2021 года проект не входит в состав компании.

Как пишет издание, uForce помогает компаниям привлекать финансирование, находить клиентов, специалистов, запускать маркетинговые и рекламные кампании и т. д. Особенность проекта заключается в том, что компания нанимает в команду только студентов и выпускников вузов.

Далее uForce обучает сотрудников и за 1,5−2 года выращивает до специалистов старшего уровня. Затем они могут переходить в сторонние компании или запускать собственные бизнесы.

«Этот проект — отражение моей давней мечты: не только обучать перспективных ребят теории профессии, но давать им реальные задачи, через которые они могут раскрывать свой потенциал. Мне нравится видеть, как ребята растут и развиваются, получают опыт и решают все более сложные задачи», — пояснил Сметнёв.

Школу английского языка Skyeng Сметнёв запустил вместе с Георгием Соловьёвым, Харитоном Матвеевым и Андреем Яунземом в 2012 году.

В июле 2022 года источники The Bell (внесён Минюстомв реестр СМИ-иноагентов) сообщали, что VK ведёт переговоры о покупке онлайн-школы Skyeng, но компании пока не подписали никаких обязывающих документов.

В Skyeng тогда ответили Sostav, что не комментируют слухи. «За последние лет пять мы много раз слышали подобные предположения. При этом мы всегда рассматривали и рассматриваем и выход на биржу и стратегическое партнёрство, как важный этап развития компании», — подчеркнули в онлайн-сервисе. В VK от комментариев отказались.

Денис Сметнев uForce
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