Денис Косаченко возглавил подразделение «Магнита» в Узбекистане

Денис Косаченко назначен генеральным директором подразделения ритейлера «Магнит» в Узбекистане — «Магнит Средняя Азия». Ранее Косаченко занимал должность исполнительного директора Burger King по Москве и Московской области. О назначении Косаченко сообщил на своей странице в LinkedIn.

По данным Shopper's, Косаченко «будет развивать и масштабировать бизнес «Магнита» в Узбекистане». Кроме того, топ-менеджер будет отвечать за взаимодействие с государственными органами и партнёрами.

«Я верю, что команда Узбекистана не только внесёт значительный вклад в развитие компании, но и позволит ей стать безусловным лидером на рынке Узбекистана, а также заложить фундамент для расширения на территории Средней и Центральной Азии», — прокомментировал Косаченко порталу.

До «Магнита» и Burger King он работал в крупных FMCG-компаниях: L’Oreal, Ferrero, Adidas.

В апреле «Магнит» открыл первый магазин за пределами России —магазин косметики и бытовой химии MCosmetic в Узбекистане. За основу концепции взят российский формат «Магнит Косметик». Сейчас работает 7 магазинов в Ташкенте и один в Чирчике.