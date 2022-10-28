Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Обзор отрасли медиа и PR
PRonline
Aff1.ru — партнерские программы и digital-маркетинг

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
[email protected]sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
28.10.2022 в 16:02

Денис Косаченко возглавил подразделение «Магнита» в Узбекистане

Ранее он был исполнительным директором Burger King по Москве и Московской области

Денис Косаченко назначен генеральным директором подразделения ритейлера «Магнит» в Узбекистане — «Магнит Средняя Азия». Ранее Косаченко занимал должность исполнительного директора Burger King по Москве и Московской области. О назначении Косаченко сообщил на своей странице в LinkedIn.

По данным Shopper's, Косаченко «будет развивать и масштабировать бизнес «Магнита» в Узбекистане». Кроме того, топ-менеджер будет отвечать за взаимодействие с государственными органами и партнёрами.

«Я верю, что команда Узбекистана не только внесёт значительный вклад в развитие компании, но и позволит ей стать безусловным лидером на рынке Узбекистана, а также заложить фундамент для расширения на территории Средней и Центральной Азии», — прокомментировал Косаченко порталу.

До «Магнита» и Burger King он работал в крупных FMCG-компаниях: L’Oreal, Ferrero, Adidas.

В апреле «Магнит» открыл первый магазин за пределами России —магазин косметики и бытовой химии MCosmetic в Узбекистане. За основу концепции взят российский формат «Магнит Косметик». Сейчас работает 7 магазинов в Ташкенте и один в Чирчике.

Магнит Денис Косаченко
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Кадры
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.