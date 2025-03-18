Как «Битрикс24» вместе с Rassvet.digital организовали коворкинг на Хлебозаводе

14 февраля — день, когда бренды устраивают настоящий марафон за внимание аудитории. Инфополе переполнено акциями и предложениями, которые часто похожи друг на друга. В потоке креатива сложно выделиться и запомниться. Команда Rassvet.digital рассказала Sostav, как вместе с «Битрикс24» организовала коворкинг для влюбленных в свою работу.

«Работа — мой Валентин»: адаптация праздника

При разработке идей проекта мы хотели отстроиться от классических кампаний в честь 14 февраля. Поэтому вместо традиционного Дня святого Валентина выбрали 15 февраля — День одиноких сердец. Это праздник тех, кто осознанно не спешит вступать в романтические отношения, берет фокус на саморазвитие и карьеру. Так мы придумали День влюбленных в работу — пригласили всех, кто живет идеями, проектами и дедлайнами, и сделали для них уютный коворкинг. Название для мероприятия выбрали соответствующее: «Работа — мой Валентин».

«Битрикс24» — онлайн-сервис, но мы хотели выйти за границы цифры и создать пространство, где пользователи смогут не только познакомиться с брендом, но и получить от него пользу в офлайне. Кроме того, мы провели внутренний опрос среди пользователей и выяснили, что многие работают даже в праздники — коворкинг стал идеальным форматом для ивента.

Организация мероприятия

Чтобы создать атмосферу уюта и продуктивной работы, мы искали место, где комфорт объединяется со стилем — этим критериям отвечала «Гостиница № 9» на московском «Хлебозаводе». Площадка была двухэтажной, что позволяло зонировать пространство: второй этаж обустроили под коворкинг, а на первом расположилась зона для нетворкинга и отдыха.

Мы хотели, чтобы гости мероприятия могли не только поработать, но и обрести новые полезные знакомства. В коворкинге можно было поиграть в настольные игры или приставку, а также попробовать бесплатные закуски, пиццу и кастомизированные напитки, названия для которых придумывал ИИ-ассистент.

В качестве декора мы выбрали минималистичные воздушные шары с креативными копилайнами — «Тонущие в дедлайнах часов не наблюдают», «Make Money, Don’t Love» или «День любителей Хабаровска» с отсылкой к пятитысячной купюре. Пространство также украшали фирменные подушки-коты — эти животные являются символом компании.

Для того чтобы гости мероприятия могли поближе познакомиться с брендом «Битрикс24», в конце дня мы провели командный квиз «Насколько ты битриксоид?». В нем использовали интересные факты, связанные с брендом. Например, «Какую надпись от «Битрикс24» можно увидеть из самолета?» или «Какой процент бизнесменов принимают решение с помощью тарологов?» — это вырезка из исследования компании. Те, кто быстрее всех отвечал на вопросы, выиграли мягких котов.

Анонсирование

Для того чтобы собрать в коворкинге релевантную аудиторию, задействовали следующие площадки:

Афиши и агрегаторы мероприятий: «EDU Афиша», Networkly.app, «ГородЗовет», «Афиша7» и TIMEPAD;

Внутренние социальные сети «Битрикс24» и онлайн-площадки «Хлебозавода № 9»;

Реализовали коммерческие посевы в Телеграм-каналах «Моя Москва», «Маркетинговый ход», «Украла авокадо с фотостоков», а также бесплатно разместились в бизнес- и диджитал-чатах.

Для того чтобы создать среду для нетворкинга, мы предлагали участникам вступить в Телеграм-чат — там можно было заранее познакомиться и обменяться контактами. Ставили целью создать запоминающийся опыт и сделать мероприятие полезным для всех, кто выбрал провести субботний вечер вместе с «Битрикс24».

Результаты

80 регистраций на мероприятие;

72 гостя из сфер информационной безопасности, тестирования, frontend и backend-разработки, пиара и маркетинга;

90% доходимость на мероприятие;

50+ анонсов и постов об ивенте в Телеграм-каналах, чатах и афишах;

2 млн+ итоговый охват аудитории с учетом платных размещений.