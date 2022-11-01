Нейросети в бизнесе: как создаются новые люди и креативы

Нейросети усилили классический маркетинг, добавили ему вариативности и уникальности, удешевили некоторые работы. Директор департамента информационных технологий Demis Group Павел Никулин рассказал Sostav, какие решения на базе ИИ можно использовать при запуске рекламных кампаний, а также поделился анализом сервисов генерации видео.
Как нейросети помогают бизнесу
Высокие технологии, в частности искусственный интеллект, уже активно применяются в маркетинге. Они помогают сразу в нескольких направлениях.
- Оптимизировать производство. Не нанимать дополнительных сотрудников на должности, которые может заместить ИИ.
- Снизить цену контента. Не платить за такие услуги, как написание текстов или начитку рекламных материалов.
- Не покупать креативы. За качественные уникальные изображения нужно платить их создателям, нейросети при детализированном запросе делают эту работу бесплатно.
Проиллюстрирую примерами сервисов с применением ИИ, которые помогают бизнесу в маркетинге и коммуникациях с клиентами.
Генерация креативов
Если правильно описать задачу, можно получить высококачественные изображения с точки зрения уникальности, разрешения и творческого потенциала. Джейсон Аллен выиграл государственный конкурс искусств штата Колорадо (США) с рисунком нейросети Midjourney. Он несколько недель корректировал запросы, пока не получил нужный результат, который затем отредактировал. Журнал Cosmopolitan показал обложку будущего журнала, которую создал для них ИИ DALL-E 2 вместе с дизайнером Карен Ченг. При небольшом участии человека можно создавать креативы для баннеров, таргетирования в соцсетях и пр.
Генерация лиц
ИИ создает реалистичные лица с естественной мимикой по заданным параметрам. Такие проекты можно найти, например, на GitHub. Один из самых известных сервисов генерации лиц — This Person Doesn't Exist. Достаточно одного клика, чтобы ИИ сгенерировал новое изображение лица. Эксперты утверждают, что мозг человека хорошо реагирует на лица в рекламе, поэтому вы можете использовать сгенерированные изображения в своем бизнесе.
Генерация текстов
Если нужно создать десятки и сотни текстов для наполнения карточек товаров, можно воспользоваться сервисами CopyMonkey (на русском) или Smodin (на английском). Генераторы могут как отрерайтить существующий текст, так и создать новый из заголовка или по техническому заданию.
Генерация звука
С помощью бота в Telegram @silero_voice_bot можно создавать голосовые сообщения для пересылки клиентам, например с инструкциями по пользованию сервисом. Пользователь вводит текст, а ИИ перерабатывает его в сообщение. Генераторы музыки Amper AI и Mubert помогут создать треки для подкастов, роликов на YouTube, начитки аудиокниг и пр.
Автоматические коммуникации
Чат-бот в Telegram помогает развлечь пользователя, пока тот ждёт ответа от поддержки. Например, @neural_chat_bot думает, что он Конфуций, и может вести философские беседы. Как только подключится человек, достаточно будет это анонсировать и уже заниматься актуальными проблемами. Но чат-боты могут не только развлекать: ИИ считывает ключевые слова из запросов пользователя и выдает заскриптованные ответы, часто участие человека даже не нужно. Такого помощника пробовали ввести в банке «Акбарс».
Генерация персон
Виртуальные аватары помогают рекламировать товары. Популярный ИИ-блогер Imma в течение некоторого времени жила в интерьерах IKEA и помогала продавать представленные товары. А Ai Angelica продвигала видеокарты NVidia GTX 3090.
Генерация видео
Можно найти ведущего канала на YouTube. Для этого на сервисах надо загрузить текст, а ИИ превращает его в ролик, где спикер зачитывает нужную информацию.
Один из лучших сервисов генерации видео в мире — Synthesia. Он предоставляет большой выбор актеров под разные задачи и хороший синтез голоса. В России есть виртуальный диктор CDNvideo и Visper от Sber AI.
Прототип Aillusio
Изучив аватары Ai Angelica, Imma и другие примеры применения ИИ в маркетинге, наши специалисты решили разработать собственное решение — видео с человеком в кадре. Оно должно было стать конверсионным инструментом, не требующим значительных затрат. Так в 2021 году появился прототип сервиса Aillusio.
Как и в аналогах Synthesia или Visper, в сервис Aillusio загружается графический контент и текст. После ИИ обрабатывает данные и на выходе предоставляет полноценный видеопродакшен, где диктор на экране зачитывает информацию, а на фоне появляются иллюстрации.
Сначала мы провели съёмку профессионального актёра на хромакее. Затем с помощью автоматизации и обработки нейронными сетями готовый к работе сервис.
Ролик, созданный Aillusio
Чтобы проверить реакцию пользователей, мы запустили эксперимент. В нём участвовало 167 пилотных роликов в 22 проектах компаний из пяти отраслей: продажа мебели, продуктов питания, металлоконструкций, промышленного оборудования и строительных материалов.
После анализа всех данных получилась усредненная статистика по поведенческим факторам.
- Результаты по любой из выставленных целей (добавление товара в «Корзину», звонки, заполнение форм) выросли в 1,5 раза.
- Отказы уменьшились на 23%.
- Глубина просмотра увеличилась в 1,2 раза, единственный показатель, который оказался ниже ожиданий.
- Время на сайте увеличилось на 65% за счёт просмотра ролика.
- Позиции внутри топ-10 выросли на 2,1 пункта по данным сервиса «Яндекс.Вебмастер».
Процент страниц, задержавшихся в топ-20 после подброса «Многоруким бандитом», оказался выше среди URL с роликами — 47% против 28%. Каждый ролик просматривали по 30 секунд при средней длительности 43 секунды. Пользователи не закрывали страницу сразу и смотрели больше 50% длительности видео, значит, оно привлекло их внимание. Возможно, более динамичная и современная подача поможет увеличить процент досмотров.
Общие проблемы
В работе генераторами видеороликов зачастую возникают схожие трудности.
- Плохие креативы. Разрешение изображений, которые предоставляют многие представители бизнеса, очень низкое. В Aillusio при создании ролика даже приходилось работать с изображениями 100×100 dpi.
- Некачественный дизайн. Чтобы получить качественный ролик, нужно использовать подходящие изображения, фоновую музыку, фон для диктора
и т. д.Широкий функционал сервиса не гарантирует, что в итоге пользователь получит конверсионное видео. Например, изображения не будут подходить под текст, звуки будут слишком навязчивыми и пр. Часто подбор элементов, чтобы они гармонировали друг с другом, приходится делегировать.
- Эффект «зловещей долины». Известный феномен, когда объект, действующий и выглядящий как человек, вызывает ужас и отвращение. При генерации видео актеры могут вести себя нереалистично, не синхронизироваться со звуком. К тому же движения нижней половины лица могут казаться неестественными.
- Сложности с синтезом речи. Паузы, неправильные ударения и интонации, неправильный парсинг цифр — все эти проблемы есть даже у лучшего в России сервиса синтеза (Yandex SpeechKit Brand Voice). Нашим специалистам удалось добиться приемлемых результатов только после ввода собственных предобработок и постобработок.
- Отсутствие движения диктора. Такая проблема возникает из-за того, что далеко не все сервисы могут хорошо синхронизировать движение с произносимым текстом: дикторы воспринимаются больше как говорящие манекены, а не реальные люди.
Однако наши эксперименты показали, что люди активнее реагируют на страницы с видеороликами, как следствие, повышаются поведенческие факторы. Чтобы экономить бюджет, можно и нужно использовать ИИ для генерации большого количества недорогих конверсионных материалов.