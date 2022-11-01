Нейросети в бизнесе: как создаются новые люди и креативы

Нейросети усилили классический маркетинг, добавили ему вариативности и уникальности, удешевили некоторые работы. Директор департамента информационных технологий Demis Group Павел Никулин рассказал Sostav, какие решения на базе ИИ можно использовать при запуске рекламных кампаний, а также поделился анализом сервисов генерации видео.

Как нейросети помогают бизнесу

Высокие технологии, в частности искусственный интеллект, уже активно применяются в маркетинге. Они помогают сразу в нескольких направлениях.

Оптимизировать производство. Не нанимать дополнительных сотрудников на должности, которые может заместить ИИ.

Снизить цену контента. Не платить за такие услуги, как написание текстов или начитку рекламных материалов.

Не покупать креативы. За качественные уникальные изображения нужно платить их создателям, нейросети при детализированном запросе делают эту работу бесплатно.

Проиллюстрирую примерами сервисов с применением ИИ, которые помогают бизнесу в маркетинге и коммуникациях с клиентами.

Генерация креативов

Если правильно описать задачу, можно получить высококачественные изображения с точки зрения уникальности, разрешения и творческого потенциала. Джейсон Аллен выиграл государственный конкурс искусств штата Колорадо (США) с рисунком нейросети Midjourney. Он несколько недель корректировал запросы, пока не получил нужный результат, который затем отредактировал. Журнал Cosmopolitan показал обложку будущего журнала, которую создал для них ИИ DALL-E 2 вместе с дизайнером Карен Ченг. При небольшом участии человека можно создавать креативы для баннеров, таргетирования в соцсетях и пр.

Генерация лиц

ИИ создает реалистичные лица с естественной мимикой по заданным параметрам. Такие проекты можно найти, например, на GitHub. Один из самых известных сервисов генерации лиц — This Person Doesn't Exist. Достаточно одного клика, чтобы ИИ сгенерировал новое изображение лица. Эксперты утверждают, что мозг человека хорошо реагирует на лица в рекламе, поэтому вы можете использовать сгенерированные изображения в своем бизнесе.

Генерация текстов

Если нужно создать десятки и сотни текстов для наполнения карточек товаров, можно воспользоваться сервисами CopyMonkey (на русском) или Smodin (на английском). Генераторы могут как отрерайтить существующий текст, так и создать новый из заголовка или по техническому заданию.

Генерация звука

С помощью бота в Telegram @silero_voice_bot можно создавать голосовые сообщения для пересылки клиентам, например с инструкциями по пользованию сервисом. Пользователь вводит текст, а ИИ перерабатывает его в сообщение. Генераторы музыки Amper AI и Mubert помогут создать треки для подкастов, роликов на YouTube, начитки аудиокниг и пр.

Автоматические коммуникации

Чат-бот в Telegram помогает развлечь пользователя, пока тот ждёт ответа от поддержки. Например, @neural_chat_bot думает, что он Конфуций, и может вести философские беседы. Как только подключится человек, достаточно будет это анонсировать и уже заниматься актуальными проблемами. Но чат-боты могут не только развлекать: ИИ считывает ключевые слова из запросов пользователя и выдает заскриптованные ответы, часто участие человека даже не нужно. Такого помощника пробовали ввести в банке «Акбарс».

Генерация персон

Виртуальные аватары помогают рекламировать товары. Популярный ИИ-блогер Imma в течение некоторого времени жила в интерьерах IKEA и помогала продавать представленные товары. А Ai Angelica продвигала видеокарты NVidia GTX 3090.

Генерация видео

Можно найти ведущего канала на YouTube. Для этого на сервисах надо загрузить текст, а ИИ превращает его в ролик, где спикер зачитывает нужную информацию.

Один из лучших сервисов генерации видео в мире — Synthesia. Он предоставляет большой выбор актеров под разные задачи и хороший синтез голоса. В России есть виртуальный диктор CDNvideo и Visper от Sber AI.

Прототип Aillusio

Изучив аватары Ai Angelica, Imma и другие примеры применения ИИ в маркетинге, наши специалисты решили разработать собственное решение — видео с человеком в кадре. Оно должно было стать конверсионным инструментом, не требующим значительных затрат. Так в 2021 году появился прототип сервиса Aillusio.

Как и в аналогах Synthesia или Visper, в сервис Aillusio загружается графический контент и текст. После ИИ обрабатывает данные и на выходе предоставляет полноценный видеопродакшен, где диктор на экране зачитывает информацию, а на фоне появляются иллюстрации.

Сначала мы провели съёмку профессионального актёра на хромакее. Затем с помощью автоматизации и обработки нейронными сетями готовый к работе сервис.

Ролик, созданный Aillusio

Чтобы проверить реакцию пользователей, мы запустили эксперимент. В нём участвовало 167 пилотных роликов в 22 проектах компаний из пяти отраслей: продажа мебели, продуктов питания, металлоконструкций, промышленного оборудования и строительных материалов.

После анализа всех данных получилась усредненная статистика по поведенческим факторам.

Результаты по любой из выставленных целей (добавление товара в «Корзину», звонки, заполнение форм) выросли в 1,5 раза.

Отказы уменьшились на 23%.

Глубина просмотра увеличилась в 1,2 раза, единственный показатель, который оказался ниже ожиданий.

Время на сайте увеличилось на 65% за счёт просмотра ролика.

Позиции внутри топ-10 выросли на 2,1 пункта по данным сервиса «Яндекс.Вебмастер».

Процент страниц, задержавшихся в топ-20 после подброса «Многоруким бандитом», оказался выше среди URL с роликами — 47% против 28%. Каждый ролик просматривали по 30 секунд при средней длительности 43 секунды. Пользователи не закрывали страницу сразу и смотрели больше 50% длительности видео, значит, оно привлекло их внимание. Возможно, более динамичная и современная подача поможет увеличить процент досмотров.

Общие проблемы

В работе генераторами видеороликов зачастую возникают схожие трудности.

Плохие креативы. Разрешение изображений, которые предоставляют многие представители бизнеса, очень низкое. В Aillusio при создании ролика даже приходилось работать с изображениями 100×100 dpi.

Разрешение изображений, которые предоставляют многие представители бизнеса, очень низкое. В Aillusio при создании ролика даже приходилось работать с изображениями 100×100 dpi. Некачественный дизайн. Чтобы получить качественный ролик, нужно использовать подходящие изображения, фоновую музыку, фон для диктора и т. д. Широкий функционал сервиса не гарантирует, что в итоге пользователь получит конверсионное видео. Например, изображения не будут подходить под текст, звуки будут слишком навязчивыми и пр. Часто подбор элементов, чтобы они гармонировали друг с другом, приходится делегировать.

Чтобы получить качественный ролик, нужно использовать подходящие изображения, фоновую музыку, фон для диктора Широкий функционал сервиса не гарантирует, что в итоге пользователь получит конверсионное видео. Например, изображения не будут подходить под текст, звуки будут слишком навязчивыми и пр. Часто подбор элементов, чтобы они гармонировали друг с другом, приходится делегировать. Эффект «зловещей долины». Известный феномен, когда объект, действующий и выглядящий как человек, вызывает ужас и отвращение. При генерации видео актеры могут вести себя нереалистично, не синхронизироваться со звуком. К тому же движения нижней половины лица могут казаться неестественными.

Известный феномен, когда объект, действующий и выглядящий как человек, вызывает ужас и отвращение. При генерации видео актеры могут вести себя нереалистично, не синхронизироваться со звуком. К тому же движения нижней половины лица могут казаться неестественными. Сложности с синтезом речи. Паузы, неправильные ударения и интонации, неправильный парсинг цифр — все эти проблемы есть даже у лучшего в России сервиса синтеза (Yandex SpeechKit Brand Voice). Нашим специалистам удалось добиться приемлемых результатов только после ввода собственных предобработок и постобработок.

Паузы, неправильные ударения и интонации, неправильный парсинг цифр — все эти проблемы есть даже у лучшего в России сервиса синтеза (Yandex SpeechKit Brand Voice). Нашим специалистам удалось добиться приемлемых результатов только после ввода собственных предобработок и постобработок. Отсутствие движения диктора. Такая проблема возникает из-за того, что далеко не все сервисы могут хорошо синхронизировать движение с произносимым текстом: дикторы воспринимаются больше как говорящие манекены, а не реальные люди.

Однако наши эксперименты показали, что люди активнее реагируют на страницы с видеороликами, как следствие, повышаются поведенческие факторы. Чтобы экономить бюджет, можно и нужно использовать ИИ для генерации большого количества недорогих конверсионных материалов.