Deloitte выделит сотрудникам до $1000 на покупку LEGO

Консалтинговая компания Deloitte расширила программу поддержки сотрудников, предоставив им возможность ежегодно тратить до $1000 на товары, способствующие физическому, психическому и финансовому благополучию. Среди новинок — наборы LEGO, включая эксклюзивные коллекционные модели, пишет Business Insider.



С 1 июня 2025 года в перечень возмещаемых расходов вошли спортивные абонементы, эргономичная мебель, игровые приставки, кухонная техника и головоломки. Особое внимание привлекает включение LEGO — от классических наборов до таких дорогих моделей, как Millennium Falcon из серии «Звездные войны» стоимостью около $850.



Сотрудники Deloitte положительно восприняли расширение программы, отметив, что это способствует снижению стресса и улучшению баланса между работой и личной жизнью. При этом часть персонала видит в нововведении ответ на внутренние вызовы, включая высокую нагрузку и сокращения в государственном секторе.

Программа распространяется на штатных сотрудников и не охватывает стажеров, контрактников и сотрудников в отпуске.