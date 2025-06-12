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18+
12.06.2025 в 15:46

Deloitte выделит сотрудникам до $1000 на покупку LEGO

Американская компания расширила программу поддержки персонала

Консалтинговая компания Deloitte расширила программу поддержки сотрудников, предоставив им возможность ежегодно тратить до $1000 на товары, способствующие физическому, психическому и финансовому благополучию. Среди новинок — наборы LEGO, включая эксклюзивные коллекционные модели, пишет Business Insider.

С 1 июня 2025 года в перечень возмещаемых расходов вошли спортивные абонементы, эргономичная мебель, игровые приставки, кухонная техника и головоломки. Особое внимание привлекает включение LEGO — от классических наборов до таких дорогих моделей, как Millennium Falcon из серии «Звездные войны» стоимостью около $850.

Сотрудники Deloitte положительно восприняли расширение программы, отметив, что это способствует снижению стресса и улучшению баланса между работой и личной жизнью. При этом часть персонала видит в нововведении ответ на внутренние вызовы, включая высокую нагрузку и сокращения в государственном секторе.

Программа распространяется на штатных сотрудников и не охватывает стажеров, контрактников и сотрудников в отпуске.

Deloitte Lego
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