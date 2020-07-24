Delivery Club и «Папа Джонс» представили «селфи-коробки» для пицц

Сервис доставки Delivery Club и сеть ресторанов «Папа Джонс» разработали коробки для пицц, которые можно использовать как подставку для телефона. О совместном проекте Sostav рассказали представители курьерской службы.

Акцию посвятили окончанию режима самоизоляции — люди соскучились по встречам с друзьями, а с помощью коробки можно делать селфи, фотографироваться большой компанией или смотреть вертикальные видео, поясняют в Delivery Club. В специальную подставку складывается крышка коробки.

Покупатели получат коробку при заказе пиццы «Селфи-Пепперони» диаметром 30 см. Кроме Москвы и Петербурга акция проходит еще в 14 российских городах.

Ранее Delivery Club вместе с «Азбукой вкуса», Perekrestok.ru, Ozon и «Додо Пиццей» установила в Москве памятник курьеру при поддержке Possible Group. Так компании решили выразить благодарность курьерам и сотрудникам служб доставки, которые «самоотверженно работали во время режима самоизоляции и рисковали своим здоровьем, обеспечивая покупателей товарами».