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24.07.2020 в 13:00

Delivery Club и «Папа Джонс» представили «селфи-коробки» для пицц

Акцию посвятили окончанию режима самоизоляции

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Сервис доставки Delivery Club и сеть ресторанов «Папа Джонс» разработали коробки для пицц, которые можно использовать как подставку для телефона. О совместном проекте Sostav рассказали представители курьерской службы.

Delivery Club / «Папа Джонс» Delivery Club / «Папа Джонс»

Акцию посвятили окончанию режима самоизоляции — люди соскучились по встречам с друзьями, а с помощью коробки можно делать селфи, фотографироваться большой компанией или смотреть вертикальные видео, поясняют в Delivery Club. В специальную подставку складывается крышка коробки.

Покупатели получат коробку при заказе пиццы «Селфи-Пепперони» диаметром 30 см. Кроме Москвы и Петербурга акция проходит еще в 14 российских городах.

Ранее Delivery Club вместе с «Азбукой вкуса», Perekrestok.ru, Ozon и «Додо Пиццей» установила в Москве памятник курьеру при поддержке Possible Group. Так компании решили выразить благодарность курьерам и сотрудникам служб доставки, которые «самоотверженно работали во время режима самоизоляции и рисковали своим здоровьем, обеспечивая покупателей товарами».

Папа Джонс Delivery Club
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