Delivery Club откроет доступ к «Яндекс Плюсу» для ресторанов-партнёров

Рестораны-партнёры фудтех-сервиса Delivery Club получат доступ к новым инструментам. Среди них — подписка с услугами для заведений и рекламными кампаниями в Delivery Club. Кроме того, с апреля партнёры ресторана смогут подключиться к программе лояльности «Яндекс Плюс» и начислять пользователям кешбэк баллами за заказы. Ранее эти инструменты были доступны только в «Яндекс Еде». Об этом Sostav сообщили в пресс-службе сервиса.

Подписка «Еды» для ресторанов позволяет заведениям-партнёрам Delivery Club получать ежедневно выплаты за заказы, смотреть через Telegram-бот отчёты о выручке, среднем чеке, числе заказов и других важных показателях, вводить скидки для разных групп пользователей — например, для тех, кто сделал последний заказ несколько дней или недель назад.

Как отмечают в компании, с помощью рекламных инструментов «можно привлекать новых пользователей и получать до 30% дополнительных заказов». Рестораны могут запускать в Delivery Club продвижение в общей выдаче заведений и в результатах поиска. «Ресторан платит только за клики — переходы пользователей в карточку заведения — и сам задаёт недельный бюджет на кампанию. Чтобы проверить эффективность продвижения, можно посмотреть статистику кампаний», — пояснили в компании.

В «Плюсе» ресторан сможет посмотреть подробную статистику о программе — например, узнать количество пользователей с подпиской, которые сделали заказ в ресторане, число таких заказов, количество начисленных и списанных баллов. Кроме того, можно будет сравнить статистику заказов от тех, у кого есть «Плюс» и кого его нет.

Рестораны-партнёры Delivery Club с ноября 2022 года могут пользоваться инструментами «Яндекса» для бизнеса за счёт перехода на технологическую платформу компании.

В сентябре 2022 года сервис Delivery Club, ранее принадлежавший VK, перешёл «Яндексу». Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку в конце августа. В обмен на сервис доставки VK получил новостной агрегатор «Новости» и контент-платформу «Дзен».