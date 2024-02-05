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18+
05.02.2024 в 13:38

«Делимобиль» увеличил размер IPO до 4,2 миллиарда рублей

Такое решение компания приняла на фоне повышенного спроса от инвесторов

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Российский оператор каршеринга «Делимобиль» решил увеличить размер IPO до 4,2 млрд руб. на фоне повышенного спроса со стороны институциональных инвесторов. Об этом говорится в сообщении компании.

Оператор увеличит предложение за счёт акций дополнительного выпуска. Единственный акционер компании — «Делимобиль Холдинг» — не планирует продавать находящиеся в обращении акции и после IPO сохранит контроль для реализации стратегии роста.

Деньги, привлечённые в результате IPO, пойдут на дальнейшее развитие бизнеса, снижение долговой нагрузки компаниии и на общекорпоративные цели.

Ранее сообщалось, что сбор заявок от инвесторов пройдёт с 29 января по 5 февраля. Ценовой диапазон первичного публичного предложения «Делимобиль» составит от 245 до 265 руб. за акцию. Компания оценивается в 39,2−42,4 млрд руб. без учёта средств, привлечённых в рамках IPO. Старт торгов акциями начнётся не позднее 7 февраля под тикером DELI и ISIN RU000A107J11.

IPO Делимобиль
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