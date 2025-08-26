«Делимобиль» и «FRANK by БАСТА» объединила любовь к бургерам и арт-автомобилям

«Делимобиль» и сеть ресторанов «FRANK by БАСТА» представили масштабную коллаборацию, объединившую автомобили и гастроноообмические впечатления. В рамках кампании в заведениях появилось специальное меню и акции для пользователей, а несколько машин каршеринга получили новый дизайн.

Проект охватывает девять городов: Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфу, Ростов-на-Дону, Сочи, Новосибирск, Нижний Новгород и Краснодар. Главный сюрприз коллаборации — спешл-меню, в которое входит сет-набор «Деликомбо» с бургерами и снеками с соусом блю-чиз фирменного аквамаринового цвета, как у машин сервиса.

Часть автопарка оснастили тематическими ароматизаторами и брендированными ремнями безопасности с надписью «Береги ребра». Это и напоминание о правилах безопасности перед поездкой, и отсылка к тематике ресторана, где мясные ребрышки — одно из ключевых блюд

Несколько машин «Делимобиля» получили уникальный дизайн от известного стрит-художника SCARO. Машины украсили граффити: одна половина кузова выполнена в фирменных цветах каршеринга, другая — в стилистике «FRANK by БАСТА».

Проект демонстрирует, как онлайн-инструменты работают вместе с офлайн-активностями, создавая для клиентов единый опыт.

«Делимобиль» добавил в приложение удобную навигацию: на карте отмечены рестораны, при завершении аренды рядом с ними пользователи видят баннер со спецпредложением.

В каждом заведении сети транслируется креативный ролик, рассказывающий о проекте, а внутри мобильного приложения сети ресторанов появился баннер, который иллюстрирует новинки в меню.

Эльман Кокляев, руководитель отдела бренда и маркетинговых коммуникаций «Делимобиля»: Наши пользователи ценят свободу, яркие впечатления и новые эмоции. Поэтому мы всегда ищем необычные форматы, которые могут подарить им радость и добавить драйва в повседневность. Когда мы встретились с командой «FRANK by БАСТА», стало очевидно — вместе мы сделаем что-то особенное. Эта коллаборация — про вкус к жизни, настроение и эмоции. Мы смогли наполнить удовольствием каждый шаг: от появления на улицах города эксклюзивных автомобилей и фирменного мерча в делимобилях до тематических комбо и безалкогольных коктейлей в ресторанах. Наш проект — это тот редкий случай, когда два разных продукта идеально дополняют друг друга.

Владимир Амлинский, креативный директор «FRANK by БАСТА»: Два мощных бренда, каждый в своей нише, объединились в этом проекте, чтобы дополнить друг друга. «Делимобиль» дает людям свободу движения по городу, а «FRANK by БАСТА» создает те самые точки притяжения, куда хочется приехать и задержаться. Здесь сочетаются транспорт и рестораны, а вместе они создают новый ритм жизни в городе: динамичный, живой, наполненный музыкой, вкусом и атмосферой. Вместе мы формируем культуру, где есть и путь, и цель, ради которой он существует.

Состав творческой группы:

«Делимобиль»:

Андрей Крупнов

Эльман Кокляев

Дарья Назарова

Вика Кузнецова

Максим Коршунов

Карина Ещерякова

Никита Незнамов

«FRANK by БАСТА»:

Владимир Амлинский

Инна Колесникова