В России не хватает 1,5 млн квалифицированных работников

Сейчас потребность в высококвалифицированных кадрах в России составляет около 1,5 млн человек. Дефицит персонала в основном наблюдается в таких отраслях, как строительство, транспорт и ЖКХ. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак, его слова приводит ТАСС.

Новак заявил о важности чёткого прогнозирования потребности в квалифицированных кадрах. Профессиональную подготовку работников в соответствии с запросами экономики и её структурой должен обеспечить национальный проект «Кадры».

Ранее сообщалось, что 80% российских компаний сталкиваются с дефицитом сотрудников. Особенно остро проблема ощущается в производственных фирмах и транспортно-логистических организациях. Нехватка кадров вынуждает работодателей соглашаться на гибкий график для сотрудников.