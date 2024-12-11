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11.12.2024 в 16:10

В России не хватает 1,5 млн квалифицированных работников

Дефицит кадров наблюдается в сферах строительства, транспорта и ЖКХ

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Сейчас потребность в высококвалифицированных кадрах в России составляет около 1,5 млн человек. Дефицит персонала в основном наблюдается в таких отраслях, как строительство, транспорт и ЖКХ. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак, его слова приводит ТАСС.

Новак заявил о важности чёткого прогнозирования потребности в квалифицированных кадрах. Профессиональную подготовку работников в соответствии с запросами экономики и её структурой должен обеспечить национальный проект «Кадры».

Ранее сообщалось, что 80% российских компаний сталкиваются с дефицитом сотрудников. Особенно остро проблема ощущается в производственных фирмах и транспортно-логистических организациях. Нехватка кадров вынуждает работодателей соглашаться на гибкий график для сотрудников.

Кадры дефицит кадров
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