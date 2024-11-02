Дефицит кадров вынуждает работодателей соглашаться на гибкий график для сотрудников

Нехватка кадров вынуждает российский рынок труда адаптироваться. Так, доля сотрудников, имеющих возможность подстраивать рабочий график под личные дела, достигла 57,4% по итогам второго квартала 2024 года. Об этом со ссылкой на исследование НИУ ВШЭ сообщают «Ведомости».

Согласно оценкам аналитиков, гибкий график больше важен для женщин (61,6%), чем для мужчин (53,4%). Однако тем, кто работает 40 часов в неделю, такая возможность доступна реже всего.

Как отмечают авторы исследования, изменения в рабочем графике сотрудников, как правило, не отражаются в трудовых договорах. Российские компании по-прежнему редко заключают нестандартные контракты с персоналом, прописывая в них специфику организации рабочего времени. Чаще всего график изменяется фактически, без формальных договоренностей.

Наибольшую свободу в распределении времени между работой и личными делами имеют сотрудники, которые трудятся меньше 40 часов в неделю. К ним относятся молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (66%), пенсионеры (70%) и работники с начальным образованием (63%).

Из тех, кто занят полный рабочий день, 48% сообщили о возможности гибкого графика. Также аналитики указывают, что родители с несколькими детьми чаще договариваются с работодателями об индивидуальных условиях труда.

Кроме того, 18% респондентов заявили, что могут работать удаленно вне зависимости от личных обстоятельств. Эта группа включает сотрудников с высшим образованием (29,9%), работающих неполный день (40% женщин и 37% мужчин), а также женщин с детьми (26%). Дистанционная занятость наиболее распространена в сферах IT, финансов, страхования, образования и науки.

Ранее специалисты компании ORO выяснили, что зумеры, которые сейчас активно строят карьеру, ценят не только достойный уровень оплаты, но и комфортные условия. Важную роль играют баланс между работой и личной жизнью, гибкий график и гибридные форматы.