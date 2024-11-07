80% российских компаний сталкиваются с нехваткой кадров

80% российских компаний сталкиваются с дефицитом сотрудников. Особенно остро проблема ощущается в производственных фирмах и транспортно-логистических организациях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные SuperJob.

Только каждая девятая компания не испытывает трудностей с персоналом. При этом средние и крупные организации испытывают кадровый голод чуть чаще, чем небольшие фирмы — 83% среди предприятий с численностью персонала от 100 сотрудников и 80% среди компаний, где занято менее 100 человек.

О нехватке кадров заявили в 90% производственных компаниях, а также в транспортно-логистических организациях (89%). В сфере услуг нехватку испытывают 88% компаний, а в IT-сфере — 87%. Причем промышленные предприятия и IT-компании говорят об этом чаще, чем в прошлом году (тогда показатели составляли 87% и 83% соответственно).

IT-отрасль прежде всего испытывает дефицит программистов (наиболее востребованные языки разработки — Java, Python и C++). Производственным и строительным компаниям остро необходимы квалифицированные рабочие, транспортно-логистической отрасли — водители грузовых автомобилей и складской персонал, сфере услуг — рабочие автосервисов и компаний, обслуживающих промышленное оборудование.

Ранее сообщалось, что нехватка кадров вынуждает российский рынок труда адаптироваться. Так, доля сотрудников, имеющих возможность подстраивать рабочий график под личные дела, достигла 57,4% по итогам второго квартала 2024 года.