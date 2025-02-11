DeepSeek обогнал ChatGPT по размеру ежемесячной аудитории

В январе ежемесячная активная аудитория (MAU) китайского чат-бота DeepSeek превысила 300 тыс. пользователей. Это больше, чем аудитория нейросети ChatGPT от американской Open AI на 15%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные T2.

Представитель оператора Yota подтвердил, что DeepSeek стала самой популярной нейросетью у россиян в январе 2025 года.

В январе AI-ассистент DeepSeek стал самым популярным бесплатным приложением российского Google Play. Его скачали более 10 млн раз. 28 января дневная аудитория китайского продукта была выше в 12,6 раза, чем в день официального запуска для массового пользователя (20 января). Пользователи в среднем оценивали его в 4,8 балла из пяти возможных.

По статистике запросов в «Яндексе», в январе лидировали DeepSeek и ChatGPT.

Эксперты отмечают, что популярность DeepSeek можно объяснить «эффектом новичка» и хайпом вокруг разбирательств других техногигантов с тем, были ли использованы их данные в процессе обучения китайской нейросети.

Ранее американская компания Wiz Research, занимающаяся кибербезопасностью, нашла в открытом доступе базу данных ClickHouse, принадлежащую китайскому стартапу в области искусственного интеллекта DeepSeek. База была доступна без какой-либо аутентификации.