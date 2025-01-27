DeepSeek R1: китайский ответ OpenAI

В течение выходных активно обсуждалась экономическая эффективность новой модели искусственного интеллекта DeepSeek R1. Многие представители технологической отрасли сделали громкие заявления о том, чего достигла компания и что это означает для развития сферы применения ИИ. Так, американский предприниматель и изобретатель Марк Андриссен назвал DeepSeek «одним из самых впечатляющих прорывов». Вице-президента Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) Янн ЛеКун считает, что успех DeepSeek доказывает превосходство Open-Source моделей над проприетарными.



Сообщается, что модель R1 демонстрирует характеристики, сопоставимые или даже превосходящие показатели модели o1 от OpenAI в ряде задач искусственного интеллекта. В то же время модель R1 обошла GPT-4o практически по всем тестам, продемонстрировав значительный прорыв в производительности. Особенно заметное превосходство наблюдается в таких ключевых метриках как MMLU (88.5 против 87.2), DROP (91.6 против 83.7) и MATH-500 (90.2 против 74.6). При этом стоимость обучения модели составила всего 5,6 млн долларов, в то время как ведущие американские корпорации тратят на аналогичные цели суммы, достигающие сотен миллионов долларов.

Джим Фан, ведущий инженер Nvidia: Мы живем в эпоху, когда китайская корпорация выполняет первоначальную миссию американской OpenAI — создание полностью открытого, свободного и доступного ИИ.

Особенность DeepSeek R1 заключается в том, что она способна эффективно работать даже на менее продвинутых чипах. Это ставит под сомнение обоснованность высоких рыночных оценок технологических компаний, акции которых упали после выхода модели R1. Фьючерсы Nasdaq 100 и S&P 500 продемонстрировали падение на 3,2% и 1,9% соответственно. Акции европейского производителя чипов ASML Holding упали до 10%. Торгующиеся в Германии акции Nvidia потеряли 9,35%, а на премаркете на Nasdaq бумаги подешевели на 9,8%. Падение затронуло и другие технологические компании. На премаркете акции Microsoft упали на 4,4%, производителя чипов ARM — на 8,2%, Qualcomm — на 2,4%, TSMC — на 8,3%. Японские производители чипов Advantest и Tokyo Electron также понесли потери, снизившись на 8,6% и 4,9% соответственно к закрытию торгов 27 января.

Главред AItoolz Денис Родин уже протестировал чат-бот DeepSeek и поделился своими впечатлениями.

Денис Родин, главный редактор AItoolz: DeepSeek действительно впечатляет результатами. В недавнем тестировании он показал себя сильнее Gpt-4o, особенно в создании контента для соцсетей. Буквально вчера отрабатывал одинаковый сценарий в этих нейросетях, и разница была очевидна. Модель отлично улавливает авторский стиль и не страдает типичным нейросетевым привкусом в текстах. Особенно удивляет, что такой мощный инструмент доступен бесплатно — его качество вполне сопоставимо с Claude AI, а в некоторых задачах он даже превосходит текущие версии от OpenAI.

Осложняет ситуацию для OpenAI и последний скандал, дополнил Денис Родин. Выяснилось, что компания тайно финансировала разработку Epoch AI, создателя бенчмарка FrontierMath, и имела эксклюзивный доступ к данным. В Epoch AI признали, что были связана соглашением о неразглашении с OpenAI, которое запрещало раскрывать информацию об их партнерстве до запуска новой модели o3.