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30.01.2025 в 11:20

Базу данных DeepSeek с историей чатов обнаружили в открытом доступе

Она включает секретные ключи и внутренние данные

Американская компания Wiz Research, занимающаяся кибербезопасностью, нашла в открытом доступе базу данных ClickHouse, принадлежащую китайскому стартапу в области искусственного интеллекта DeepSeek. Об этом Wiz Research сообщила в своем блоге.

База содержала больше миллиона строк, в том числе историю чатов, серверные данные и конфиденциальную информацию, и позволяла получить полный контроль над операциями с данными. База была доступна без какой-либо аутентификации.

Wiz Research отправила уведомление DeepSeek и та менее чем через час удалила данные, оказавшиеся в открытом доступе. В Wiz Research в разговоре с Reuters выразили уверенность, что они не единственные, кто обнаружил базу.

Ранее DeepSeek представил новую модель искусственного интеллекта R1, которая обошла ChatGPT практически по всем тестам. Чат-бот занял вершины американского и российского App Store.

утечка данных DeepSeek
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