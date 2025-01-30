Базу данных DeepSeek с историей чатов обнаружили в открытом доступе

Американская компания Wiz Research, занимающаяся кибербезопасностью, нашла в открытом доступе базу данных ClickHouse, принадлежащую китайскому стартапу в области искусственного интеллекта DeepSeek. Об этом Wiz Research сообщила в своем блоге.

База содержала больше миллиона строк, в том числе историю чатов, серверные данные и конфиденциальную информацию, и позволяла получить полный контроль над операциями с данными. База была доступна без какой-либо аутентификации.

Wiz Research отправила уведомление DeepSeek и та менее чем через час удалила данные, оказавшиеся в открытом доступе. В Wiz Research в разговоре с Reuters выразили уверенность, что они не единственные, кто обнаружил базу.

Ранее DeepSeek представил новую модель искусственного интеллекта R1, которая обошла ChatGPT практически по всем тестам. Чат-бот занял вершины американского и российского App Store.