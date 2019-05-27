Deasign Russia разработало digital-кампанию «Арла Фудс» с сыром-политиком

Шведское агентство Deasign Russia и «Арла Фудс» запустили новую digital-кампанию для сыра Arla Natura. В этот раз Джеймс Бонд в мире сыров пробует себя в роли политика. Кампания 2018 года с остроумными роликами и продуманной медийной стратегией увеличила узнаваемость бренда в Москве. Фокус 2019 года — прежний: повышать знание и транслировать преимущества продукта. Ключевое из них: Arla Natura — настоящий сыр из 100% молока, а не сырный продукт, каких сейчас много на полках.
История с харизматичным и знающим себе цену сыром, которому есть что сказать, получила продолжение в серии ироничных сообщений, обыгрывающих стилистику предвыборной агитации. Всё просто. Если бы в стране продуктов проходили выборы, вы бы знали, кому отдать свои сердца. Конечно, самому честному и настоящему кандидату на сырной полке. В поддержку сырного деятеля были запущены баннеры, Instagram-сторис и ролик со слоганами:
- Кальций. Польза. Сыр
- Стране нужен настоящий сыр
- Настоящий сыр в каждый холодильник
- В 2019 без красителей, сырных продуктов и лактозы
В Instagram и во «ВКонтакте» говорящий сыр предлагал пользователям проголосовать за те принципы здорового и вкусного питания, которые они разделяют вместе с ним.
Ольга Шевелёва, директор по маркетингу «Арла Фудс»:
Ролики 2018 года показали хорошие результаты и понравились аудитории, поэтому вместе с агентством Deasign мы решили придумать продолжение приключений сыра Arla Natura.
После первой кампании ни у кого не осталось сомнений: нашему герою есть, что сказать. Мы представили, о чём говорил бы наш сыр, будь он политиком, и придумали веселые лозунги, которые отсылают к качественным преимуществам сыра.
Осенью мы запустим второй флайт с интересными инструментами вовлечения аудитории в коммуникацию. Ждем отличных результатов, которыми обязательно поделимся.
К кампании подключились инстамамы, заботящиеся о полезном рационе своей семьи. Они загрузили в IGTV видео с бутербродными посиделками на кухне, во время которых поделились с подписчиками советами, как легко организовать в семье здоровое питание и как выбирать настоящие продукты.
Екатерина Пикулина с подругой сняли такое профессиональное видео и приготовили столько необычных блюд с сыром Arla Natura, что пользователи было подумали, что смотрят Первый канал:
Инстамамы также выкладывали рецепты бутербродов и блюд, приготовленных во время посиделок.
Состав творческой группы:
«Арла Фудс» (клиент):
Ольга Шевелёва — директор по маркетингу
Дмитрий Горбунов — руководитель группы брендов
Deasign Russia (агентство):
Алла Хотькина — управляющий директор
Екатерина Буденная — директор по работе с клиентами
Кирилл Несин — стратег
Анастасия Стожилова — аккаунт-менеджер
Тата Балаева — старший копирайтер
Анастасия Марченко, Дарина Кайтукова — SMM-специалисты
Мария Мотовилова — медиадиректор
Дмитрий Виноградов, Родион Швырков — дизайнеры