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27.05.2019 в 17:55

Deasign Russia разработало digital-кампанию «Арла Фудс» с сыром-политиком

В основе новой кампании — стилистика предвыборной агитации

Шведское агентство Deasign Russia и «Арла Фудс» запустили новую digital-кампанию для сыра Arla Natura. В этот раз Джеймс Бонд в мире сыров пробует себя в роли политика. Кампания 2018 года с остроумными роликами и продуманной медийной стратегией увеличила узнаваемость бренда в Москве. Фокус 2019 года — прежний: повышать знание и транслировать преимущества продукта. Ключевое из них: Arla Natura — настоящий сыр из 100% молока, а не сырный продукт, каких сейчас много на полках.

История с харизматичным и знающим себе цену сыром, которому есть что сказать, получила продолжение в серии ироничных сообщений, обыгрывающих стилистику предвыборной агитации. Всё просто. Если бы в стране продуктов проходили выборы, вы бы знали, кому отдать свои сердца. Конечно, самому честному и настоящему кандидату на сырной полке. В поддержку сырного деятеля были запущены баннеры, Instagram-сторис и ролик со слоганами:

  • Кальций. Польза. Сыр
  • Стране нужен настоящий сыр
  • Настоящий сыр в каждый холодильник
  • В 2019 без красителей, сырных продуктов и лактозы

В Instagram и во «ВКонтакте» говорящий сыр предлагал пользователям проголосовать за те принципы здорового и вкусного питания, которые они разделяют вместе с ним.

Игровые сторис в Instagram. Чтобы выиграть сертификат, нужно сделать скриншот и поставить галочки рядом с теми принципами, которые разделяешь вместе с героем.

Ольга Шевелёва, директор по маркетингу «Арла Фудс»:

Ролики 2018 года показали хорошие результаты и понравились аудитории, поэтому вместе с агентством Deasign мы решили придумать продолжение приключений сыра Arla Natura.

После первой кампании ни у кого не осталось сомнений: нашему герою есть, что сказать. Мы представили, о чём говорил бы наш сыр, будь он политиком, и придумали веселые лозунги, которые отсылают к качественным преимуществам сыра.

Осенью мы запустим второй флайт с интересными инструментами вовлечения аудитории в коммуникацию. Ждем отличных результатов, которыми обязательно поделимся.

К кампании подключились инстамамы, заботящиеся о полезном рационе своей семьи. Они загрузили в IGTV видео с бутербродными посиделками на кухне, во время которых поделились с подписчиками советами, как легко организовать в семье здоровое питание и как выбирать настоящие продукты.

Екатерина Пикулина с подругой сняли такое профессиональное видео и приготовили столько необычных блюд с сыром Arla Natura, что пользователи было подумали, что смотрят Первый канал:

Инстамамы также выкладывали рецепты бутербродов и блюд, приготовленных во время посиделок.

Состав творческой группы:

«Арла Фудс» (клиент):

Ольга Шевелёва — директор по маркетингу
Дмитрий Горбунов — руководитель группы брендов

Deasign Russia (агентство):

Алла Хотькина — управляющий директор
Екатерина Буденная — директор по работе с клиентами
Кирилл Несин — стратег
Анастасия Стожилова — аккаунт-менеджер
Тата Балаева — старший копирайтер
Анастасия Марченко, Дарина Кайтукова — SMM-специалисты
Мария Мотовилова — медиадиректор
Дмитрий Виноградов, Родион Швырков — дизайнеры

Deasign Russia
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