«Даже не открывал каталог!»: «ВкусВилл» выпустил съедобный школьный дневник к 1 сентября

Ко Дню знаний «ВкусВилл» представил съедобный школьный дневник. В основе — рисовая бумага, которую можно не только листать, но и попробовать на вкус, а «пятерки» на страницах можно рисовать вареньем.

Вместо привычных предметов в дневнике — дисциплины по «вкусологии», «истории чистого состава», «экоматике» и «снекографии». Домашние задания тоже тематические: выбрать любимый продукт, сдать крышечки в экообменник или приготовить доклад о продуктах без сахара.

Не обошлось и без «учительских замечаний». Среди них: «Грыз яблоко, а не гранит науки!», «Подглядывал в корзину соседа» и ироничное «Даже не открывал каталог!».

Съедобный дневник стал способом не только поностальгировать по школьным временам, но и в привычной для бренда форме напомнить о ЗОЖе, заботе об экологии и любви к вкусной еде.