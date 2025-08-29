Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Voskhod Agency
DDB Navigator inside
Подкаст «Маркетинг и реальность»

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
29.08.2025 в 10:00

«Даже не открывал каталог!»: «ВкусВилл» выпустил съедобный школьный дневник к 1 сентября

Теперь вырванные листы с замечаниями можно просто съесть

2

Ко Дню знаний «ВкусВилл» представил съедобный школьный дневник. В основе — рисовая бумага, которую можно не только листать, но и попробовать на вкус, а «пятерки» на страницах можно рисовать вареньем.

«Даже не открывал каталог!»: «ВкусВилл» выпустил съедобный школьный дневник к 1 сентября «Даже не открывал каталог!»: «ВкусВилл» выпустил съедобный школьный дневник к 1 сентября «Даже не открывал каталог!»: «ВкусВилл» выпустил съедобный школьный дневник к 1 сентября «Даже не открывал каталог!»: «ВкусВилл» выпустил съедобный школьный дневник к 1 сентября «Даже не открывал каталог!»: «ВкусВилл» выпустил съедобный школьный дневник к 1 сентября «Даже не открывал каталог!»: «ВкусВилл» выпустил съедобный школьный дневник к 1 сентября

Вместо привычных предметов в дневнике — дисциплины по «вкусологии», «истории чистого состава», «экоматике» и «снекографии». Домашние задания тоже тематические: выбрать любимый продукт, сдать крышечки в экообменник или приготовить доклад о продуктах без сахара.

Не обошлось и без «учительских замечаний». Среди них: «Грыз яблоко, а не гранит науки!», «Подглядывал в корзину соседа» и ироничное «Даже не открывал каталог!».

Съедобный дневник стал способом не только поностальгировать по школьным временам, но и в привычной для бренда форме напомнить о ЗОЖе, заботе об экологии и любви к вкусной еде.

ВкусВилл 1 сентября
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Digital-кейсы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.