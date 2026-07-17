Дата-сайентисты стали самыми высокооплачиваемыми специалистами с навыками работы с ИИ

Дата-сайентисты и программисты стали самыми высокооплачиваемыми специалистами среди профессий, где нужны навыки работы с искусственным интеллектом (ИИ). Зарплатные предложения для дата-сайентистов составляют в среднем 200 тыс. руб. в месяц, для программистов — 126,2 тыс. руб. Таковы данные hh.ru, которые есть в распоряжении Sostav.

Также в список самых высокооплачиваемых специалистов с навыками работы с ИИ вошли менеджеры по продажам и работе с клиентами (110,3 тыс. руб. в месяц); менеджеры по маркетингу (91 тыс. руб.); видеооператоры и видеомонтажеры (84,4 тыс. руб.); копирайтеры, редакторы и корректоры (83,4 тыс. руб.); дизайнеры и художники (83,3 тыс. руб.).

Замыкают топ преподаватели (74,2 тыс. руб.), SMM- и контент-менеджеры (73,2 тыс. руб.), секретари, помощники руководителя и ассистенты (66,2 тыс. руб.).

Наиболее востребованы навыки работы с ИИ среди дизайнеров и художников (на эти специальности приходилось 16% от всех вакансий с упоминанием ИИ на hh.ru в первом полугодии 2026 года), SMM- и контент-менеджеров (11%), а также менеджеров по маркетингу (11%).

В топ-10 специалистов, от которых ожидается умение работать с искусственным интеллектом, также вошли менеджеры по продажам и работе с клиентами (5%), программисты (5%), секретари (4%), копирайтеры, редакторы и корректоры (3%), дата-сайентисты (2%), преподаватели (2%), видеооператоры (2%) и видеомонтажеры (2%).