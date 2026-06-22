Danone расширяет присутствие в АТР через сделки в Австралии

Французская компания Danone подписала окончательные соглашения о расширении бизнеса в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Сделки направлены на укрепление позиций в сегменте функционального и «здорового» питания. Об этом сообщается на сайте компании.

В рамках первой сделки Danone приобретает австралийского производителя напитков и йогуртов MADE Group. Компания выпускает высокобелковые напитки, йогурты для пищеварения и продукты на основе кокоса.

Вторым соглашением предусмотрена покупка оставшейся 49%-ной доли в совместном предприятии с Saputo Dairy Australia. После завершения сделки Danone получит полный контроль над активом.

В Danone отмечают, что партнерство уже позволило усилить позиции брендов YoPRO, Activia и Ultimate в категории функциональных йогуртов. Компания рассматривает рынок АТР как один из ключевых драйверов роста.

Обе сделки подлежат одобрению регуляторов и, как ожидается, будут завершены во второй половине 2026 года. В компании рассчитывают, что интеграция активов усилит присутствие в быстрорастущем сегменте здорового питания в регионе.