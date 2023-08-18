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18+
18.08.2023 в 17:30

Danone в России сменит название на «Эйч энд Эн»

Ренейминг запланирован на сентябрь

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Российский Danone в сентябре будет переименована в «Эйч энд Эн», пишут РИА «Новости», ссылаясь на письмо, которое компания отправила партнёрам. В документе отмечено, что изменение наименования AO «Данон Россия» запланировано в период с 18 по 24 сентября.

Sostav направил запрос в пресс-службу «Данон Россия», но не получил ответа.

Уточняется, что все реквизиты остаются неизменными.

«Все действующие доверенности, в том числе и машиночитаемые, выданные АО "Данон Россия", продолжат действовать после регистрации изменений в ЕГРЮЛ», — указано в письме.

16 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о передачи активов компании во временное управление Росимуществу. Ведомство получило 83,3 млрд обыкновенных акций «Данон Россия», принадлежащих Produits Laitiers Frais Est Europe, и 85 тыс обыкновенных акций «Данон Россия», принадлежащих ООО «Данон трейд».

С июля французская Danone перестала учитывать результаты бизнеса в России. С баланса компании спишут около €200 млн. Ещё около €500 млн составит неденежная разница из-за пересчёта курса рубля к евро.

С 18 июля гендиректором «Данон Россия» назначен заместитель председателя правительства Чечни, министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев.

Danone Данон эйч энд эн
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