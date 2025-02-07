Digital Budget: дайджест по рекламным размещениям банков в январе 2025

Компания Digital Budget с помощью продуктов Banner Stat, AdSignal и Social Budget проанализировала новые рекламные кампании банков, запущенные в последнюю неделю января. Команда проекта рассказала Sostav, что таких банков оказалось шесть. Их активность в интернете в январе 2025 года, а также креативы, с которыми они запускали свои новые рекламные кампании, проанализировали в ежемесячном дайджесте компании.

В январе 2025 года «Т-Банк» стал наиболее заметным среди шести анализируемых банков, достигнув доли видимости (SOV) в 36,6%. Показатель вырос почти на 70% по сравнению с предыдущим месяцем (декабрь 2024 года). При этом банк сделал ставку не на количество, а на качество рекламных кампаний: несмотря на сокращение числа размещений на 11%, его видимость для аудитории росла.

Рекламная конкуренция банков была напряженной в январе 2025 года: помимо «Т-Банка», SOV вырос у «Альфа Банка», «ОТП Банка» и «Газпромбанка». Последний, к тому же, почти в полтора раза увеличил количество своих рекламных размещений. А вот «Сбер» и ВТБ оказались в «красной зоне»: наблюдаем падение SOV в январе 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года.

В подневной динамике показателя OTS дольше всех в лидерах пробыл «Т-Банк», который сохранял ведущую позицию 19 дней в январе, но не подряд. При этом начиная со второй половины января другие игроки активно боролись за первенство, периодически опережая лидера по ежедневной видимости.

30 января мы фиксируем всплеск по всем банкам-рекламодателям одновременно, причем довольно заметный.

Форматный сплит по размещениям банков в январе 2025 года

Самые популярные форматы, используемые банками в своем продвижении на просторах интернета — shadow_root и image, на которые в совокупности приходится 72% всех размещений проанализированных банков. В сплите у «Газпромбанка» доля формата shadow_root и вовсе составила 70%.

Преимущество этих форматов сохраняется не у всех банков: например, более половины (53%) всех размещений ОТП Банка пришлось на видеоформат. Реклама формата preroll зафиксирована в размещениях ВТБ, «Т-Банка» и «Сбера». Наиболее разнообразный сплит зафиксирован у ВТБ, который в своем продвижении использовал сразу все 5 форматов баннерных размещений.

Аналитика пропомостов банков в VK в январе 2025 года

В январе 2025 года за видимость своих промопостов в соцсети «ВКонтакте» активно конкурировали «Альфа Банк» и «Сбер», достигнув SOV в 42,6% и 36,5% соответственно.

Сравнивая январь 2025 г. с декабрем 2024 г., мы видим, что общая активность банков в продвижении промопостов в VK снизилась, а позиции рекламодателей изменились.

Помимо видимости (SOV), интересно проанализировать показатели вовлеченности (лайки и репосты промопостов) у банков. И с этой точки зрения в январе 2025 года выигрывает «Сбер». Интересная картина и у «Т-Банка», который уступает «Газпромбанку» и «ОТП Банку» по видимости, но опережает их по показателям вовлеченности, что может говорить о более узкой, но лояльной аудитории.

«Т-Банк», который в январе 2025 года продемонстрировал наивысшую видимость на 400 сайтах, отслеживаемых в рамках продукта Banner Stat, оказался последним по просмотрам промопостов в VK при том, что их было больше, чем у других анализируемых банков.

Интересно наблюдать, как менялась динамика видимости по неделям. «Сбер» уверенно лидировал в первую и последнюю недели января, тогда как «Альфа Банк» занимал первое место в промежуточные периоды.

Новые рекламные кампании, запущенные с 27 января 2025 года

Больше всего новых рекламных кампаний за последнюю неделю января было запущено «Газпромбанком» и «Т-Банком», но первый оказался более «креативным» с точки зрения разнообразия визуальных коммуникаций.

Среди банков, которые запускали новые рекламные кампании в этот период, мы видим также ВТБ, «Сбер», «Альфа Банк», «ОТП Банк».

Если сравнить с видимостью всех банковских размещений в последнюю неделю января, то очевидно, что общая активность рекламодателей этой категории и запуск новых рекламных кампаний не коррелируют между собой. Так, «Сбер», который лидирует по видимости в последнюю неделю января, занимает четвертую позицию по количеству новых рекламных кампаний.

Самой видимой рекламной кампанией оказалась «СберВлкад "Премьер" до 23%». На втором месте Газпромбанк, продвигающий свою дебетовую карту с кэшбеком 35% под слоганом: «На все самое важное». Третье место занимает ВТБ с рекламой бонуса за перевод военной пенсии в ВТБ.

Самые видимые креативы новых рекламных кампаний января 2025

Ниже представлены креативы с самой высокой видимостью среди всех новых рекламных кампаний, запущенных в последнюю неделю января ( с 27.01.2025 по 31.01.2025). Это баннеры «Сбер», ВТБ, «Т-Банка» и «Газпромбанка».

Каждый из представленных креативов демонстрирует уникальный подход к привлечению аудитории:

«Сбер» в продвижении «СберВклада «Премьер» до 23%» делает акцент на выгодных условиях вклада, что особенно привлекательно для клиентов, которые ценят надежность и стабильность в управлении своими финансами.

ВТБ предлагает начать бизнес-год легко, что может заинтересовать предпринимателей и малый бизнес.

«Т-Банк» выделяется креативом, связанным с кэшбэком за спорт на «Роза Хутор», что привлекает активную аудиторию, а также предложением промокода на подписку «Яндекс Плюс» через дебетовую карту Junior, что ориентировано на молодых клиентов и семьи.

«Газпромбанк» предлагает вклад с «заоблачным процентом» до 25%, подчеркивая выгодные условия для накоплений.

Особенно стоит отметить, что креативы «Т-Банка» сочетают в себе как финансовые выгоды, так и дополнительные бонусы, такие как кэшбэк и подписки, что делает их привлекательными для широкой аудитории.

Полная презентация доступна по ссылке.