Сильный бренд и бесполезный мерч: дайджест материалов недели на SBlogs

Sostav представляет свежий дайджест материалов блог-платформы SBlogs. Читайте в еженедельной подборке о том, как создать брендбук, чего нужно избегать при создании мерча и что представляет собой martech.

Что учесть в брендбуке

Сильный бренд — стабильность и постоянный доход бизнеса. Чтобы его создать, нужно одинаково проявляться визуально и общаться во всех каналах, тогда у аудитории сложится единый образ компании. Для согласования дизайна и коммуникации используют брендбук. Этот документ описывает все черты бренда: заложенные смыслы и визуальные идентификаторы. Особенно важным брендбук становится для крупных компаний, где много сотрудников и подрядчиков, а риск ошибок больше. В таком случае только общие правила оформления онлайн-, офлайн-площадок и коммуникаций сохраняют единый стиль бренда. В Altcraft Platform рассказали, зачем ещё нужен брендбук, что в него входит и как создать такой документ.

Как создать мерч

80% людей используют сувениры и бизнес-подарки всего один раз, а 70% промоодежды отправляются пылиться на полку после первой носки. Как создать мерч, с которым не захочется расставаться, чего нужно избегать при создании мерча и как использовать его в виртуальной реальности, рассказали эксперты из Portobello, Pro-Motion Group HK, группы «Эталон», «Асконы», «Р-Фарм» и СберМаркетинга в студии видеоподкаста о рекламе и маркетинге MEDIA MIX.

Какие тренды актуальны в martech

Мartech — это широкий спектр технологий, включающий инструменты управления социальными сетями, платформы контент-маркетинга, CRM, ПО для автоматизации, инструменты аналитики данных и прогнозирования спроса и многое другое. В современные инструменты martech интегрирован искусственный интеллект, машинное обучение, Big data, что выводит рынок на совершенно новый уровень. В First Data подготовили обзор на последние тренды, новые разработки, актуальные инструменты в маркетинге на стыке технологий.

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