Нулевая конверсия и хаос в логотипе: дайджест материалов недели на SBlogs

Sostav представляет свежий дайджест материалов блог-платформы SBlogs. Читайте в еженедельной подборке о том, как оценить медийную кампанию, какие коммуникационные тренды наметились в индустрии и какие тренды преобладали в дизайне логотипов в 2022 году.

Как правильно считать ROI по OLV

Разные подходы к оценке медийной кампании в диджитале влияют на итоговый результат. В агентстве Starlink на примере клиента из фармацевтической отрасли показали ограниченность post-click аналитики, несовершенство last-click модели атрибуции и важность post-view анализа.

Какие тенденции наметились в индустрии

В 2023 году продолжат появляться новые СМИ, социальные платформы и форматы. Конкуренция за внимание пользователя будет возрастать. Специалистам нужно будет верно выбирать медиаплощадки и создавать уникальный персонализированный контент. Какие ещё коммуникационные тренды наметились в индустрии, рассуждает команда агентства WB Communications.

Какие логотипы выбирают бренды

Общество постоянно меняет стандарты красоты. Сочетание цветов и форм, которое некогда считалось признаком дурного вкуса — спустя время на обложках топовых журналов. Брендам важно поспевать за изменениями, поэтому они время от времени переосмысливают айдентику. Упорядоченный хаос, трёхмерность и градиенты: команда диджитал-агентства Zamedia рассказывает, какие тренды преобладали в дизайне логотипов в 2022 году.

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