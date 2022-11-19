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19.11.2022 в 10:00

Нулевая конверсия и хаос в логотипе: дайджест материалов недели на SBlogs

В подборку вошли тексты о коммуникационных трендах, оценке медийных кампаний и дизайне логотипов

Sostav представляет свежий дайджест материалов блог-платформы SBlogs. Читайте в еженедельной подборке о том, как оценить медийную кампанию, какие коммуникационные тренды наметились в индустрии и какие тренды преобладали в дизайне логотипов в 2022 году.

Как правильно считать ROI по OLV

Разные подходы к оценке медийной кампании в диджитале влияют на итоговый результат. В агентстве Starlink на примере клиента из фармацевтической отрасли показали ограниченность post-click аналитики, несовершенство last-click модели атрибуции и важность post-view анализа.

Какие тенденции наметились в индустрии

В 2023 году продолжат появляться новые СМИ, социальные платформы и форматы. Конкуренция за внимание пользователя будет возрастать. Специалистам нужно будет верно выбирать медиаплощадки и создавать уникальный персонализированный контент. Какие ещё коммуникационные тренды наметились в индустрии, рассуждает команда агентства WB Communications.

Какие логотипы выбирают бренды

Общество постоянно меняет стандарты красоты. Сочетание цветов и форм, которое некогда считалось признаком дурного вкуса — спустя время на обложках топовых журналов. Брендам важно поспевать за изменениями, поэтому они время от времени переосмысливают айдентику. Упорядоченный хаос, трёхмерность и градиенты: команда диджитал-агентства Zamedia рассказывает, какие тренды преобладали в дизайне логотипов в 2022 году.

Каждую неделю редакция Sostav отбирает лучшие материалы бизнес-блогов, чтобы вдохновить вас на новые идеи. Читайте, оставляйте комментарии и делитесь инсайтами на страницах SBlogs.

Светлана Рычина
Starlink Starlink Moscow Zamedia дайджест WB Communications
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