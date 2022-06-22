Женщина с Марса: нейросеть DALL-E сгенерировала новую обложку Cosmopolitan

Нейросеть DALL-E 2 от OpenAI создала* первую обложку для глянца — ИИ сгенерировал принт для нового выпуска Cosmopolitan. На нём изображена женщина-астронавт, которая идёт по поверхности Марса.



*В материале по ссылке упоминается запрещённая соцсеть Instagram — входит в Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России.

До создания финального принта для нового номера редакция издания совместно с командой лаборатории искусственного интеллекта OpenAI и диджитал-режиссёром Karen X протестировали несколько запросов для нейросети.

Например, участники проекта на первом этапе в качестве запроса предложили фразы «модная женщина крупным планом в стиле фильмов режиссёра Уэса Андерсона» и «рука молодой женщины с лаком на ногтях, которая держит коктейль Cosmopolitan», а также «портрет женщины, одетой в стиле 1960-х годов, принт иллюстрации из энциклопедии».

Также в качестве примера креаторы попробовали сгенерировать обложку с Дартом Вейдером. Логотип издания пришлось добавлять вручную — нейросеть не смогла определить оригинальный порядок букв.

Финальным стал запрос «широкоугольный снимок с нижнего ракурса женщины-астронавта со спортивным телосложением, самодовольно идущей к камере на Марсе в бесконечной Вселенной в стиле цифрового искусства».

При этом в редакции воспользовались экспериментальной функцией закрашивания у DALL-E 2 — с помощью неё нейросеть расширила изображение до нужных пропорций обложки на основании контекста.

Ранее The Economist использовал ИИ-бота для создания обложки тематического номера, который посвящён вопросам современных диджитал-технологий.

В медиасообществе всё чаще стали стали задаваться вопросами о предстоящей «творческой революции» — эксперты обсуждают возможность замены креаторов искусственным интеллектом.

Например, «Студия Артемия Лебедева» недавно обновила нейросеть, которая генерирует логотипы для экспресс-дизайна. Как считают в компании, это существенно расширит диапазон «воображения» Николая Иронова и позволит ему конкурировать с реальными дизайнерами.