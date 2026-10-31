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18+
31.10.2026 в 18:10

Columbia разыгрывает бункер на случай апокалипсиса

Американский бренд Columbia Sportswear объявил конкурс на лучший набор навыков выживания, главным призом которого станет настоящий бункер на случай апокалипсиса. Участнику, признанному самым подготовленным к чрезвычайным ситуациям, компания подарит автономное убежище и $35 тыс. Кампания высмеивает миллиардеров, которые инвестируют в строительство персональных бункеров на случай глобальной катастрофы.

Приз представляет собой переоборудованный морской контейнер длиной около 12 метров. Внутри оборудованы спальные места, небольшая кухня, санузел и зона хранения запасов. Убежище также укомплектовано одеждой, обувью и снаряжением Columbia. Среди необычных элементов оснащения — куртки, упакованные в металлические банки, и роботизированная собака по кличке Rocky.

Для участия в конкурсе необходимо записать видеоролик, демонстрирующий практические навыки выживания. Жюри будет оценивать умения, способность адаптироваться к экстремальным условиям и креативность участников. Среди примеров испытаний, предложенных брендом, — ориентирование на местности, поиск пищи, разведение огня и решение нестандартных задач в условиях отсутствия привычных удобств. Победителя выберут по уровню подготовки к выживанию.

Кампания получила название The Don't Panic Room («Комната без паники») и стала частью маркетинговой платформы Columbia «Engineered for Whatever». С ее помощью компания смеется над представителями технологической индустрии, которые готовятся к концу света, полагаясь на дорогостоящую инфраструктуру и личные убежища. В рекламных материалах бренд делает акцент на том, что деньги и технологии не заменят практических навыков.

Columbia разыгрывает бункер на случай апокалипсиса Columbia разыгрывает бункер на случай апокалипсиса
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