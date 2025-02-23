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23.02.2025 в 17:02

Coca-Cola вывела на рынок вкус Orange Cream

Компания возвращает интерпретацию газировки, которую ранее сняла с продажи

Coca-Cola добавила в линейку новый вкус Orange Cream. Напиток будет доступен на рынках США и Канады в двух вариантах: с сахаром и Zero Sugar. В напитке классический вкус кока-колы сочетается с апельсином и ванилью.

За всю историю существования Coca-Cola выпускала более двух десятков вкусов, в том числе Coca-Cola Zero Sugar и Coca-Cola Cherry, которые до сих пор присутствуют на рынке. В том время такие как Coca-Cola Orange Vanilla и Coca-Cola with Coffee были сняты с производства. Таким образом, Coca-Cola возвращает своему напитку давно забытый апельсиново-ванильный вкус.

В поддержку Orange Cream компания выпустила рекламное видео, в котором возвращает зрителей на несколько десятков лет назад: жители небольшого городка с нетерпением ждут фургончик, который привозит газировку, но, к сожалению, баночек хватает не всем. Но, к счастью, более современный грузовик привозит новую порцию апельсиново-ванильной Coca-Cola.

Coca-Cola
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