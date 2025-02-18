Coca-Cola может вернуться на российский рынок

Американская Coca-Cola рассматривает планы возвращения в Россию, сообщает Mash со ссылкой на источник. По его словам, в компании якобы обсуждают конкуренцию с местными производителями и стратегию по борьбе с параллельным импортом.

Собеседник Mash утверждает, что производство газировки планируется возобновить на тех же заводах, что и до ухода с российского рынка. После приостановки деятельности в 2022 году The Coca-Cola Company не контролировала качество продукции, выпускаемой под ее брендом сторонними компаниями. В том числе три последних года не проверялось качество «Доброго Колы» и других напитков.

С возвращением своей продукции на российские прилавки компания намерена возобновить контроль и устранить «левых» производителей, включая тех, кто поставляет газировку из соседних стран. Как пишет Mash, напитки под брендом «Добрый Кола» временно продолжат выпускать, но позже их заменит классическая Coca-Cola, произведенная под прямым контролем компании.