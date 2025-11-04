Coca-Cola обновила рождественскую кампанию с помощью искусственного интеллекта

Coca-Cola запустила обновленную версию своей легендарной рождественской кампании «Праздник к нам приходит», интегрировав искусственный интеллект в производство видео, пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, новый ролик полностью создан с применением ИИ-технологий. В нем вместо людей появились цифровые животные — полярные медведи, пингвины и олени.

Производство кампании при этом стало быстрее и дешевле: если раньше подготовка занимала почти год, то с помощью ИИ ролик удалось сделать примерно за месяц. Над проектом работало около ста человек, но ключевой объем задач — генерация и редактирование более 70 тыс. видеофрагментов — выполнили всего пять специалистов по ИИ.

Обновленная кампания охватывает 140 стран и стала одной из крупнейших в истории бренда. В Coca-Cola подчеркивают, что использование искусственного интеллекта не заменяет творческий процесс, а помогает командам быстрее воплощать креативные идеи и адаптировать контент под локальные рынки.

Ранее компания уже экспериментировала с ИИ в праздничных проектах, однако прошлогодняя реклама вызвала критику за визуальные ошибки и отсутствие «человеческого тепла». В этом году Coca-Cola делает ставку на эмоциональную составляющую — и пытается доказать, что искусственный интеллект способен не только ускорять производство, но и сохранять дух праздника.