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18+
14.01.2022 в 08:00

CNN и HBO сняли фильм об отравлении Навального

Он расскажет историю отравления «будущего президента»

HBO Max совместно с CNN Films выпустят документальный фильм о российском политике Алексее Навальном. Он рассказывает историю его предполагаемого отравления, лечения и возвращения на родину. Об этом сообщается в релизе CNN.

Фильм получил название «Навальный», он выйдет на HBO Max. CNN также будет транслировать картину в Северной Америке. Точная дата выхода не сообщается.

Одной из продюсеров стала соратница оппозиционера Мария Певчих. Режиссер — канадский документалист Дэниел Роэр.

Из пресс-релиза:

Дэниел Роэр показал будущего президента мужественным и противоречивым, готовым пожертвовать всем, чтобы начать реформы на своей родине.

Напомним, в августе 2020 года Навальному стало плохо в полёте из Томска в Москву. Его госпитализировали в Омске, а потом в состоянии комы отправили на лечение в Германию. Немецкие медики и Организация по запрещению химического оружия утверждали, что его отравили ядом из группы «Новичок». Сам Навальный обвинил в отравлении сотрудников ФСБ.

В 2021 году фильм об отравлении Навального, опубликованный в декабре 2020 года, получил премию «Эмми». Авторами стали журналисты российского издания The Insider (внесено Минюстом РФ в реестр иноагентов), немецкого журнала Der Spiegel, американского телеканала CNN, а также эксперты независимой экспертно-журналистской группы Bellingcat. Жюри признало этот материал лучшим расследовательским репортажем американских СМИ.

Алексей Навальный HBO CNN
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