Click to Pray: Ватикан выпустил «умные» чётки

Ватикан выпустил электронные чётки eRosary, подключённые к мобильному приложению Click to Pray, для привлечения молодёжи к католической вере, сообщает Vatican News.

Чётки состоят из десяти чёрных агатовых и гематитовых бусин и «умного» креста, в котором хранятся данные. Чтобы активировать мобильное приложение, достаточно провести крестом вблизи экрана смартфона.

Гаджет связан через Bluetooth с бесплатным приложением Click to Pray. В приложении содержатся обучающие тексты и аудио для верующих, а также ежемесячные задачи, которые утверждаются католической церковью и лично папой римским. Приложение позволяет получить доступ к аудиогиду, многочисленным изображениям, а также содержит персонализированный религиозный контент, тексты и аудиозаписи молитв для обучения. В Click to Pray можно отслеживать свой прогресс по каждой молитве.



Чётки обладают и функциями фитнес-браслета. В приложении можно отслеживать состояние здоровья: количество сожжённых калорий, сделанных шагов, пройденных километров и другие параметры. Электронные чётки стоят 110 долл. Браслет разработала компания Acer.

Ранее русская православная церковь подготовила инструкцию для священников, ведущих видеоблоги, в которой разрешила использовать мемы и попросила воздерживаться от хайпа, кликбейта и троллинга. Ведение видеоблога рассматривается церковью как прямое продолжение пастырской деятельности священника.