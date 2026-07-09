Cleversport инвестирует 14 млрд рублей в развитие сети фитнес-клубов в Москве

Фитнес-сеть Cleversport, основанная предпринимателями из Татарстана, объявила о выходе на рынок Москвы и Подмосковья. Компания намерена открыть десять клубов, общий объем инвестиций в проект оценивается в 14 млрд руб., сообщает «Коммерсант».

Первый объект площадью 7,2 тыс. м2 появится в составе жилого комплекса «Литературный квартал», который возводит группа «Самолет» в Новой Москве. Инвестиции в его создание составят около 1,4 млрд руб., а открытие запланировано на 2030 год.

Проект будет реализован по модели build-to-rent: девелопер построит специализированное здание, а оператор займется его оснащением и дальнейшим управлением. Будущий комплекс станет крупноформатным фитнес-центром с термальной зоной.

Остальные проекты находятся на стадии проработки, при этом часть клубов может быть открыта по франчайзинговой модели.

Эксперты отмечают, что запуск крупных фитнес-клубов остается сложной задачей из-за высоких капитальных затрат и дефицита подходящих площадок. Дополнительным вызовом является снижение рентабельности отрасли. В то же время именно московский рынок остается одним из самых привлекательных для операторов. По данным отраслевых экспертов, оборот фитнес-индустрии в столице растет заметно быстрее, чем в среднем по стране.