Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

канал Dомашний
ТВ-спонсорство: о рекламе, которую смотрят
Анастасия Речанская

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
09.07.2026 в 07:00

Cleversport инвестирует 14 млрд рублей в развитие сети фитнес-клубов в Москве

Региональный оператор выходит на столичный рынок

Фитнес-сеть Cleversport, основанная предпринимателями из Татарстана, объявила о выходе на рынок Москвы и Подмосковья. Компания намерена открыть десять клубов, общий объем инвестиций в проект оценивается в 14 млрд руб., сообщает «Коммерсант».

Первый объект площадью 7,2 тыс. м2 появится в составе жилого комплекса «Литературный квартал», который возводит группа «Самолет» в Новой Москве. Инвестиции в его создание составят около 1,4 млрд руб., а открытие запланировано на 2030 год.

Проект будет реализован по модели build-to-rent: девелопер построит специализированное здание, а оператор займется его оснащением и дальнейшим управлением. Будущий комплекс станет крупноформатным фитнес-центром с термальной зоной.

Остальные проекты находятся на стадии проработки, при этом часть клубов может быть открыта по франчайзинговой модели.

Эксперты отмечают, что запуск крупных фитнес-клубов остается сложной задачей из-за высоких капитальных затрат и дефицита подходящих площадок. Дополнительным вызовом является снижение рентабельности отрасли. В то же время именно московский рынок остается одним из самых привлекательных для операторов. По данным отраслевых экспертов, оборот фитнес-индустрии в столице растет заметно быстрее, чем в среднем по стране.

Cleversport
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.