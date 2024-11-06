Что будут обсуждать лидеры рекламного бизнеса в рамках Национального рекламного форума?

На НРФ'8 обсудят все направления развития медиакоммуникационного бизнеса: проблемы ограниченного инвентаря, потребительские тренды, а также многосторонние форматы работы продвижения брендов. Насыщенная деловая программа пройдет с 13 по 15 ноября 2024 года.

Эксперты предлагают переосмыслить использование западных подходов к бренд-коммуникациям и сфокусироваться на формировании национального маркетинга, учитывающего культурный код нашей страны. Однако будущее рекламы определяют не только стратегии, но и аналитика данных о потребителях.

Образ рекламы будущего: национальный маркетинг в сценариях развития российской экономики

На протяжении последних тридцати лет российский мир рекламы развивался по западной модели, редко задаваясь вопросом, насколько она применима к реалиям нашего рынка. Участники рекламного рынка схожи во мнении, что прежние постулаты больше не работают. Общество ищет ценности и пути развития, отличные от прежних: поддержка отечественных производителей, работа с идентичностью и потенциалом регионов. NMi Group приглашает на сессию, где эксперты, теоретики, практики и лидеры мнений затронут темы, которые касаются каждого:

Каковы сценарии развития экономики и какими будут и как они изменят цели рекламной индустрии?

Станут ли финансовые экосистемы единственными игроками, способными развивать сильные бренды и владеть ими?

Какую роль в развитии СМБ играет продвижение и каким оно будет в разных сценариях развития экономики?

Модерировать дискуссию будут Вероника Северная, СЕО NMi Group, и Игорь Бевзенко, блогер и независимый эксперт.

Расширение системы телеизмерений и перспективы телесмотрения

В 2024 году в общую систему телеизмерений были интегрированы данные по аудитории рекламных блоков вне дома: при просмотрах в гостях, фитнес-клубах, на работе, в транспорте и других общественных местах. На совместной сессии Национального рекламного альянса (НРА) и Mediascope эксперты обсудят ряд вопросов в контексте расширения системы телеизмерений:

Как новые данные по внедомашнему просмотру ТВ-рекламы повлияют на планирование кампаний и общее ценообразование на рынке?

Какой прирост аудитории обеспечат новые измерения в различных сегментах?

Чего ждут от новой системы телеизмерения ключевые игроки: рекламодатели, селлеры, телеканалы?

Среди участников: Алексей Толстоган, генеральный директор НРА, и Руслан Тагиев, генеральный директор Mediascope. Сессия позволит участникам рынка детально разобраться в механике и возможностях технологии, которая обещает стать одним из главных событий в сфере медиаизмерений и рекламных технологий в среднесрочной перспективе.

Креатив и доказанная эффективность аудиорекламы

Представители музыкальной и радио индустрий России поделятся опытом эффективных коллабораций. На НРФ'8 обсудят тренды рынка аудио, динамику развития сегмента в ближайшие два года, а также креатив в аудиорекламе и эффективность цифровых форматов. Сессия проходит по инициативе комитета радио АКАР.

Сомодераторы:

Мария Истомина, редактор отдела «Медиа и Культура» газеты «Ведомости»

Дмитрий Игнатьев, корреспондент отдела «Медиа» газеты «Ведомости»

В панельной сессии примут участие спикеры из ГПМ «Радио», «Выбери Радио», Европейской медиагруппы ЕМГ, «Первого музыкального издательства», Unisound, SkyAlliance.

Как ретейл-медиа становится медиаканалом № 1?

На сессии Х5 Media «Ретейл-медиа: зыринг, тыринг, мейкинг», эксперты расскажут о новых технологических продуктах в ретейл-медиа и методах оценки эффективности канала, проанализируют мировые бенчмарки и их применимость на российском рынке, а также барьеры и преимущества для восприятия канала российской аудиторией.

Модератором дискуссии выступит Каролина Соколова, управляющий директор X5 Media. Среди спикеров эксперты из Авито, «Альфа-Банка», OKKAM, Group4Media и Retail Rocket.

Эволюция «Т-Банка»: от перфоманс-механик к финтех-медиа. Что будет дальше?

Компании, которые умеют анализировать данные о своих клиентах, на рынке являются более успешными, с точки зрения современного маркетинга. «Т-Банка» обладает знаниями о 50 млн пользователей, и это позволило сформировать огромную экспертизу. В рамках авторской сессии пройдет обсуждение стратегий, которые сейчас используют лидеры рынка, и на какие инструменты делают большие ставки. Совместно с модератором сессии Оксаной Волощук, ССО Рекламной платформы «Т-Банка», участники форума узнают тонкости работы с данными в перфоманс-механиках, медийном продвижении и ретаргетинге, а самое главное — как и какие данные о покупателях определяют будущее рекламы.

Человекоцентричный подход в коммуникациях российских брендов

Согласно исследованию АКАР, 69% представителей бизнеса инициировали собственные социальные проекты в 2023 году. Имидж компании давно перестал касаться исключительно качества продуктов и услуг, потребителям также важна ее социальная деятельность. На этом фоне отчетливо понятно, что необходимо выстроить систему, при которой рекламный рынок будет активно вовлечен в создание и ведение социальных проектов с креативным подходом к PR-кампаниям. Модератор дискуссии «Человекоцентричный подход в коммуникациях российских брендов» Анастасия Горелкина, вице-президент АКАР, совместно с представителями органов власти, некоммерческих организаций и крупнейших рекламодателей обсудят первые результаты работы проекта «Карта коммуникационных практик социальных проектов».

Будущее фармацевтических коммуникаций: какое оно?

Комитет по фарм-коммуникациям АКАР готовит обширную дискуссию, посвященную продвижению препаратов. В первом блоке эксперты затронут изменение коммуникаций: смыслов и каналов в рекламе лекарственных препаратов на фоне переориентации государства в превентивной медицине. Модератором выступит Александр Оганджанян, президент TWIGA Communication Group, сопредседатель комитета фарм-коммуникаций АКАР. В составе участников: Союз производителей БАД к пище, «Комсомольская правда», клиника «Европейский медицинский центр», Mera (by Okkam) и другие.

Во второй части спикеры расскажут, как сократится путь между пациентом и врачом и какие сервисы для этого будут значимыми. Об инструментах, данных и рекламных технологиях будущего расскажут приглашенные спикеры совместно с модератором Ириной Романовой, генеральным директором PHD, сопредседателем комитета фарм-коммуникаций АКАР. В составе участников: «Инфамед», «Солофарм», «Примафарм», Otclick и другие.

О вечерней программе НРФ: реклама — это тоже искусство

13 и 15 ноября продюсер Даниил Костинский представит два оригинальных видеопоказа. В программу «Вокруг света за 80 минут» войдут кейсы победителей самых значимых фестивалей рекламы со всего мира, чтобы представить зрителям интереснейший обзор креативных идей и решений за последний год. Такой формат поможет увидеть «срез» рекламы со всей планеты и заметить удивительные вещи: как один и тот же товар или услуга рекламируются на разных континентах сквозь призму разных менталитетов и культурных кодов.

15 ноября, в заключительный день НРФ'8, пройдет «Ночь пожирателей рекламы». Калейдоскоп ярких, смешных и трогательных идей из частной коллекции Жана Мари Бурсико — уникальное в своем роде шоу, состоящее из рекламных видеороликов, искусно собранных по законам драматургии, которые демонстрируются на большом экране.

Все детали деловой программы доступны здесь.

Организаторы: Центр развития бизнес-коммуникаций (ЦРБК) и Объединенная исполнительная дирекция АКАР, АРИР, РАМУ

Титульный партнер: ГПМ РЕКЛАМА (сейлз-хаус «Газпром-Медиа Холдинга»)

Генеральный стратегический партнер: Wildberries & Russ

Генеральный партнер: СберСеллер

Технологический партнер: МТС Ads

Генеральный финтех-партнер: «Т-Банк»

Партнеры: Media Instinct Group, OMD OM Group, СберМаркетинг, Media Direction Group, NMi Group, Okkam, Группа Игроник, коммуникационная группа АДВ, Медиагруппа РИМ, Национальная Медиа Группа, X5 Media, «Авито», NUUM, SberDevices, НРА, исследовательская компания Mediascope, медиагруппа SkyAlliance, «Билайн Adtech», Коммуникационная группа LBL, «Ozon Реклама», рекламный холдинг Group4Media, Digital Alliance, «МегаФон ПроБизнес», VK , i.com, OOM (by Okkam), IKS (by Okkam), «Яндекс Реклама», Kokoc Group, Platforma, Сейлз-хаус ЭВЕРЕСТ, Hybrid, D Innovate Group, диджитал-агентство Think Mobile, сейлз-хаус «Экран», Go Mobile, MALLTECH LAB, Трансмедиа, холдинг «Европейская медиагруппа», AMDG x RQ, ГК «Черноголовка», INDOOR TV, HD Outdoor

Официальная площадка Форума: КАРО 11 Октябрь

Партнер по полиграфии: Zeta print Zcard

Партнер по регистрации: А5000

Social media partner: Radar

Медиапартнеры:

Единый индустриальный контент-портал: ADPASS

Генеральный индустриальный партнер: Sostav

Генеральный информационный партнер: Rambler&Co

Генеральное информационное агентство: ТАСС

Официальный деловой партнер: РБК

Федеральный радио-партнер: ГПМ «Радио»

Стратегический партнер: медиагруппа «Комсомольская правда»

Ведущий информационный партнер: РГ «Медиа»

Эксклюзивный медиахолдинг: Independent Media

Ключевой новостной партнер: «Известия»

Информационный радиопартнер: «Питер FM»

Медиапартнеры: НТВ, «Сноб», «Шкулев Медиа Холдинг», «Эксперт», «Интерфакс», Inc Russia, телеканал 360, «Вечерняя Москва», «Деловой Петербург», InVoice Media, Adplay

OOH-партнеры: LBL, компания «ЭФИР»

Премиальное индор-телевидение: Novikov TV

Индор-партнеры: РА «Хайлайтс», Indoor TV, CleanTown Media

Индустриальные партнеры: АКМР, СОНР, АКОС, Телецентр «Останкино», WOW FEST

Telegram-канал: TrueDigital

Региональные партнеры:

Региональный медиапартнер: АО «ТАТМЕДИА»

Региональные outdoor-партнеры: Intronic, Мост, Prime, 2 этаж (Сочи), Perspektiva