Чистая прибыль «Сбера» за 10 месяцев 2025 года достигла 1,4 трлн рублей

За 10 месяцев 2025 года «Сбер» заработал 1,4 трлн руб. чистой прибыли. За год показатель вырос на 6,9%. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

Чистая прибыль «Сбера» в октябре увеличилась на 11,5% год к году, до 149,6 млрд руб. при рентабельности капитала 22,6%.

Корпоративный портфель банка вырос на 2,6% за месяц или на 10,8% с начала года без учета валютной переоценки и составил свыше 30 трлн руб. Розничный кредитный портфель увеличился на 1,5% за месяц или на 5,1% с начала года, до 18,3 трлн руб.

Объем средств физических лиц возрос на 2,4% за месяц и на 12,3% с начала года без учета валютной переоценки, до 30,8 трлн руб. Объем средств юридических лиц увеличился на 1,7% за месяц и на 0,4% с начала года без учета валютной переоценки, до 12,7 трлн руб.

Число розничных клиентов возросло на 200 тыс. за месяц и на 800 тыс. с начала года, до 110,7 млн человек. Количество активных корпоративных клиентов показало рост на 4,4% с начала года, до 3,5 млн компаний.

Совокупное количество активных ежемесячных пользователей «СберБанк Онлайн» (приложение и веб-версия) и мобильного приложения «СберKids» увеличилось на 1,6 млн с начала года, до 87,1 млн пользователей.

Количество участников программы лояльности «СберСпасибо» возросло на 700 тыс. за месяц и на 7,5 млн с начала года, до 99,4 млн клиентов.

Чистые процентные доходы «Сбера» выросли за месяц на 25,5% и на 17,5% с начала года, до 2,5 трлн руб. Чистые комиссионные доходы снизились на 6% за месяц и на 2,6% с начала года, до 599,4 млрд руб. Операционные расходы выросли на 15,3% за месяц и на 14,6% с начала года, до 899,5 млрд руб.