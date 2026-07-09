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18+
09.07.2026 в 13:20

Чистая прибыль «Сбера» превысила 995 млрд рублей в первом полугодии

Число активных корпоративных клиентов составило 3,5 млн компаний

«Сбер» представил сокращенные финансовые результаты по РПБУ за первое полугодие 2026 года и июнь этого года. Чистая прибыль кредитной организации выросла за шесть месяцев на 20,4% год к году, до 995,3 млрд руб. Рентабельность капитала составила 23%. Об этом сообщила пресс-служба «Сбера».

В июне чистая прибыль «Сбера» увеличилась на 17% год к году, до 168,1 млрд руб., рентабельность капитала составила 22,4%.

Чистые процентные доходы кредитной организации за шесть месяцев 2026 года возросли на 25,3% год к году, до 1,8 трлн руб., в июне — на 27,4%. Чистые комиссионные доходы за первое полугодие увеличились на 1,7% год к году, до 354,6 млрд руб. В июне рост составил 14,7%.

Расходы банка на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, составили 361,9 млрд руб. за шесть месяцев 2026 года и 103,2 млрд руб. за июнь. Операционные расходы выросли за полгода на 15%, до 588,6 млрд руб., за июнь — на 16,8%.

Розничный кредитный портфель банка увеличился на 1,6% за месяц или на 5,7% с начала года и превысил 19,8 трлн руб. В июне «Сбер» выдал кредитов на 641 млрд руб.

Корпоративный кредитный портфель вырос на 0,9% за месяц или на 2,1% с начала года, до 31,1 трлн руб. За июнь корпоративным клиентам было выдано кредитов на 2,1 трлн руб.

Объем средств физических лиц в «Сбере» увеличился на 0,7% за месяц или на 3,7% с начала года, до 34,2 трлн руб. Объем средств юридических лиц за месяц снизился на 0,9%, за полгода вырос на 3%, до 12,7 трлн руб.

Количество активных розничных клиентов «Сбера» увеличилось на 100 тыс. за месяц и составило 110,6 млн человек.
Совокупное число активных ежемесячных пользователей «Сбербанк Онлайн» (приложение и веб-версия) и мобильного приложения «СберKids» составило 87,3 млн. Количество активных ежемесячных пользователей «Сбербанк Онлайн» (приложение и веб-версия) увеличилось на 200 тыс. человек за месяц, до 84,7 млн человек, число ежедневных пользователей — на 800 тыс., до 42,7 млн человек.

Количество участников программы лояльности «СберСпасибо» увеличилось на 500 тыс. за месяц или на 3,1 млн с начала года, достигнув 103,6 млн клиентов. Число подписчиков «СберПрайм» составило 21,9 млн человек, активных корпоративных клиентов — 3,5 млн компаний.

Сбербанк Отчетность
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