Число вакансий в российских компаниях начало сокращаться

Число вакансий в российских компаниях в начале 2025 года сократилось на 15%, до 2,3 млн. По словам экспертов, гонка зарплат и борьба за кадры закончились — бизнес решил увеличивать объем работы действующему персоналу и повышать ему жалованье. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные hh.ru.

Для сравнения, в предыдущие годы число вакантных мест в первом квартале только росло. Так, с января по март 2024 года было опубликовано на треть больше вакансий, чем в 2023 году.

Замедление спроса особенно характерно для сферы бизнеса — управление персоналом (-31% вакансий год к году), стратегия, инвестиции, консалтинг (-26%) и логистика (-25%). Рост спроса отмечен в таких сферах, как страхование, наука, образование, высший и средний менеджмент, а также производство, сервисное обслуживание.

Изменение тренда подтверждают и в Банке России. По данным регулятора, хотя безработица продолжает оставаться на низком уровне, число новых вакантных мест уменьшилось. Все больше компаний сообщают об оптимизации планов по найму сотрудников и повышению зарплаты.

Во ВНИИ труда отметили, что зафиксировано снижение числа вакансий для бухгалтеров — на 13,3%, специалистов по персоналу — на 9,6%, продавцов-кассиров — на 9,1%, поваров — на 8,7%.

Ранее сообщалось, что россияне стали значительно меньше опасаться потери работы — дефицит кадров укрепил в российских работниках уверенность, что при необходимости они всегда смогут ее найти. Только 10% россиян опасаются лишиться работы.